26 января 2022

К жителю ЯНАО пришла полиция из-за просьбы узаконить проституцию. Он просил об этом Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Легализация проституции и легких наркотиков, по мнению мужчины, принесет доходы в казну и сократит преступность Фото:

К пенсионеру из Ноябрьска Федору Арико пришли полицейские, чтобы взять объяснение после его просьбы о легализации проституции и легких наркотиков на «Прямой линии» президента Владимира Путина. Об этом журналистам рассказал сам пенсионер.

«Я задал вопрос о легализации проституции и легких наркотиков, когда Путин отвечал на вопросы россиян. Вопрос был настолько нетрадиционным, что информацию передали в ноябрьскую полицию», — передает слова Арико «Ямал-1».

Свою просьбу президенту пенсионер озвучил потому, что считает, что легализация проституции и ряда запрещенных веществ сократит количество преступлений и венерических заболеваний. Кроме того, ямалец уверен, что это позволит пополнять казну налогами. Как заявил сам мужчина, с него лишь взяли объяснение. В пресс-службе МВД по Ямало-Ненецкому автономному округу оказались не готовы прокомментировать ситуацию и пообещали предоставить информацию позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что в МВД не намерены пересматривать законодательство о наркотиках. «Наркомания — это болезнь, зависимых необходимо лечить», — заявляли в ведомстве.

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К пенсионеру из Ноябрьска Федору Арико пришли полицейские, чтобы взять объяснение после его просьбы о легализации проституции и легких наркотиков на «Прямой линии» президента Владимира Путина. Об этом журналистам рассказал сам пенсионер. «Я задал вопрос о легализации проституции и легких наркотиков, когда Путин отвечал на вопросы россиян. Вопрос был настолько нетрадиционным, что информацию передали в ноябрьскую полицию», — передает слова Арико «Ямал-1». Свою просьбу президенту пенсионер озвучил потому, что считает, что легализация проституции и ряда запрещенных веществ сократит количество преступлений и венерических заболеваний. Кроме того, ямалец уверен, что это позволит пополнять казну налогами. Как заявил сам мужчина, с него лишь взяли объяснение. В пресс-службе МВД по Ямало-Ненецкому автономному округу оказались не готовы прокомментировать ситуацию и пообещали предоставить информацию позднее. Ранее URA.RU сообщало, что в МВД не намерены пересматривать законодательство о наркотиках. «Наркомания — это болезнь, зависимых необходимо лечить», — заявляли в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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