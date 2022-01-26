К жителю ЯНАО пришла полиция из-за просьбы узаконить проституцию. Он просил об этом Путина

27 января 2022 в 20:29 Размер текста - 17 +

Легализация проституции и легких наркотиков, по мнению мужчины, принесет доходы в казну и сократит преступность Фото: Алексей Колчин © URA.RU К пенсионеру из Ноябрьска Федору Арико пришли полицейские, чтобы взять объяснение после его просьбы о легализации проституции и легких наркотиков на «Прямой линии» президента Владимира Путина. Об этом журналистам рассказал сам пенсионер. «Я задал вопрос о легализации проституции и легких наркотиков, когда Путин отвечал на вопросы россиян. Вопрос был настолько нетрадиционным, что информацию передали в ноябрьскую полицию», — передает слова Арико «Ямал-1». Свою просьбу президенту пенсионер озвучил потому, что считает, что легализация проституции и ряда запрещенных веществ сократит количество преступлений и венерических заболеваний. Кроме того, ямалец уверен, что это позволит пополнять казну налогами. Как заявил сам мужчина, с него лишь взяли объяснение. В пресс-службе МВД по Ямало-Ненецкому автономному округу оказались не готовы прокомментировать ситуацию и пообещали предоставить информацию позднее. Ранее URA.RU сообщало, что в МВД не намерены пересматривать законодательство о наркотиках. «Наркомания — это болезнь, зависимых необходимо лечить», — заявляли в ведомстве. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

К пенсионеру из Ноябрьска Федору Арико пришли полицейские, чтобы взять объяснение после его просьбы о легализации проституции и легких наркотиков на «Прямой линии» президента Владимира Путина. Об этом журналистам рассказал сам пенсионер. «Я задал вопрос о легализации проституции и легких наркотиков, когда Путин отвечал на вопросы россиян. Вопрос был настолько нетрадиционным, что информацию передали в ноябрьскую полицию», — передает слова Арико «Ямал-1». Свою просьбу президенту пенсионер озвучил потому, что считает, что легализация проституции и ряда запрещенных веществ сократит количество преступлений и венерических заболеваний. Кроме того, ямалец уверен, что это позволит пополнять казну налогами. Как заявил сам мужчина, с него лишь взяли объяснение. В пресс-службе МВД по Ямало-Ненецкому автономному округу оказались не готовы прокомментировать ситуацию и пообещали предоставить информацию позднее. Ранее URA.RU сообщало, что в МВД не намерены пересматривать законодательство о наркотиках. «Наркомания — это болезнь, зависимых необходимо лечить», — заявляли в ведомстве.