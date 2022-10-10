Выступавшего за легализацию проституции пенсионера из ЯНАО нашли мертвым

Мужчина не выходил на связь с родными с 10 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Спасатели нашли тело пропавшего 66-летнего пенсионера из Ноябрьска (ЯНАО) Федора Арико, который ранее обращался к президенту РФ Владимиру Путину с предложением легализовать проституцию и наркотики. О результатах поиска сообщается в соцсетях поисково-спасательного отряда «Ямал».

«Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении. Федор Арико не выходил на связь с 10 сентября. В полиции ЯНАО URA.RU подтвердили, что его тело было найдено.

Ранее URA.RU сообщало, что Федор Арико предложил легализовать в стране проституцию и наркотики. По его словам, это сократило бы количество преступлений и венерических заболеваний. Также он был уверен, что это позволило бы пополнять казну налогами. После данного обращения к президенту Путину к пенсионеру нагрянула полиция.