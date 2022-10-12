Собянин поднял пенсии москвичам

Пенсионерам Москвы повысят пенсии до 23 313 рублей
В Москве увеличат минимальный размер пенсии с 21 193 до 23 313 рублей с 1 января 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба мэра столицы Сергея Собянина.
«За счет городской доплаты минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров в Москве в 1,5 раза больше, чем это предусмотрено федеральным законодательством», — указано на сайте мэрии.
Городскую доплату получат 2,1 млн столичных пенсионеров. В последний раз пенсию повышали в январе — на 3,7%, с 19 500 до 20 222 рублей. Также Собянин анонсировал новые выплаты мобилизованным. По словам градоначальника, ушедшим на фронт положены ежемесячные выплаты в размере 50 000 рублей, передает «Национальная служба новостей».
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews