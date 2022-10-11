11 октября 2022

В Тюменской области из реки спасли беременную женщину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беременность, клипарт. Екатеринбург, материнство, демография, беременная женщина, беременность
Беременная женщина оказалась в воде и ее унесло течением Фото:

В Тюменской области беременная девушка чуть не утонула в реке Ишим: ее несло течением, когда на помощь пришел житель села Викулово Иван Малешин. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по региону.

«6 октября Иван Малешин ехал на работу из села Викулово в деревню Борки. Проезжая по мосту через реку Ишим, он увидел, как из ехавшей впереди машины выскочили люди, и, глядя на воду, начали что-то кричать. Иван тоже вышел и увидел, как течение реки несет девушку. Мужчина бросился ее спасать», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Там привели и рассказ самого спасителя. По его словам, он бросился вниз по течению, где река делает поворот. На бегу мужчина скинул одежду, прыгнул в воду и поплыл к тонувшей, которая смогла подгрести ближе к берегу.

«Успел схватить ее за руку в тот момент, когда течение вновь стало относить ее к середине реки. Девушка уже выбилась из сил. Схватив ее покрепче, вытащил на сушу. Только несколько секунд спустя увидел, что девушка „в положении“», — вспоминает Иван Малешин.

Вскоре на место прибыли спасатели и скорая помощь. Пострадавшую увезли в больницу. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области наградили пожарных, спасших прохожего, который потерял сознание посреди улицы.

Будьте в курсе всех главных новостей Тюменской области - читайте канал  https://t.me/TemuTyumenii 

В Тюменской области беременная девушка чуть не утонула в реке Ишим: ее несло течением, когда на помощь пришел житель села Викулово Иван Малешин. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по региону. «6 октября Иван Малешин ехал на работу из села Викулово в деревню Борки. Проезжая по мосту через реку Ишим, он увидел, как из ехавшей впереди машины выскочили люди, и, глядя на воду, начали что-то кричать. Иван тоже вышел и увидел, как течение реки несет девушку. Мужчина бросился ее спасать», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Там привели и рассказ самого спасителя. По его словам, он бросился вниз по течению, где река делает поворот. На бегу мужчина скинул одежду, прыгнул в воду и поплыл к тонувшей, которая смогла подгрести ближе к берегу. «Успел схватить ее за руку в тот момент, когда течение вновь стало относить ее к середине реки. Девушка уже выбилась из сил. Схватив ее покрепче, вытащил на сушу. Только несколько секунд спустя увидел, что девушка „в положении“», — вспоминает Иван Малешин. Вскоре на место прибыли спасатели и скорая помощь. Пострадавшую увезли в больницу. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области наградили пожарных, спасших прохожего, который потерял сознание посреди улицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...