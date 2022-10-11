В Тюменской области из реки спасли беременную женщину

Беременная женщина оказалась в воде и ее унесло течением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области беременная девушка чуть не утонула в реке Ишим: ее несло течением, когда на помощь пришел житель села Викулово Иван Малешин. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по региону.

«6 октября Иван Малешин ехал на работу из села Викулово в деревню Борки. Проезжая по мосту через реку Ишим, он увидел, как из ехавшей впереди машины выскочили люди, и, глядя на воду, начали что-то кричать. Иван тоже вышел и увидел, как течение реки несет девушку. Мужчина бросился ее спасать», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Там привели и рассказ самого спасителя. По его словам, он бросился вниз по течению, где река делает поворот. На бегу мужчина скинул одежду, прыгнул в воду и поплыл к тонувшей, которая смогла подгрести ближе к берегу.

«Успел схватить ее за руку в тот момент, когда течение вновь стало относить ее к середине реки. Девушка уже выбилась из сил. Схватив ее покрепче, вытащил на сушу. Только несколько секунд спустя увидел, что девушка „в положении“», — вспоминает Иван Малешин.

Вскоре на место прибыли спасатели и скорая помощь. Пострадавшую увезли в больницу. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области наградили пожарных, спасших прохожего, который потерял сознание посреди улицы.