Мобилизованного врача из ХМАО перевели в медсанбат после вмешательства ОНФ

12 октября 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

Врача из Сургута мобилизовали в качестве мотострелка, но ОНФ исправили ошибку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Врача из Сургута (ХМАО), который после мобилизации оказался в военно-учебном центре Омска в должности мотострелка, перевели в медицинскую роту. Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Югре Виктор Снисаренко рассказал в официальных соцсетях движения, что это произошло после обращения семьи медика на горячую линию ОНФ. «К нам обратились родственники мобилизованного врача, который уже находился в Омске. Проблема была в том, что его хотели сделать мотострелком. Мы связались с заместителем губернатора [Александром Тиртокой], чтобы он повлиял на эту ситуацию. Заместитель губернатора переговорил с командиром части, и в течение часа врача перевели в профильную медицинскую роту», — прокомментировал Снисаренко. В ОНФ уточнили, что мобилизованный сургутянин не отказывался защищать Родину. «Я доктор, и я убежден, что мои знания пригодятся там, где я — квалифицированный специалист», — процитировал Снисаренко слова заявителя в публикации. Представители ОНФ отмечают, что в последнее время просьбы о помощи с установлением военно-учетной специальности поступают на горячую линию чаще, чем в первые дни ее работы. «Врач должен лечить», — подытожил Снисаренко. Ранее URA.RU рассказывало о том, что отделение ОНФ в ХМАО защищает интересы отца-одиночки, которому пришла повестка о мобилизации. Если он отправится на фронт, то ребенка ждет детский дом, потому что других родственников у семьи нет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Врача из Сургута (ХМАО), который после мобилизации оказался в военно-учебном центре Омска в должности мотострелка, перевели в медицинскую роту. Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Югре Виктор Снисаренко рассказал в официальных соцсетях движения, что это произошло после обращения семьи медика на горячую линию ОНФ. «К нам обратились родственники мобилизованного врача, который уже находился в Омске. Проблема была в том, что его хотели сделать мотострелком. Мы связались с заместителем губернатора [Александром Тиртокой], чтобы он повлиял на эту ситуацию. Заместитель губернатора переговорил с командиром части, и в течение часа врача перевели в профильную медицинскую роту», — прокомментировал Снисаренко. В ОНФ уточнили, что мобилизованный сургутянин не отказывался защищать Родину. «Я доктор, и я убежден, что мои знания пригодятся там, где я — квалифицированный специалист», — процитировал Снисаренко слова заявителя в публикации. Представители ОНФ отмечают, что в последнее время просьбы о помощи с установлением военно-учетной специальности поступают на горячую линию чаще, чем в первые дни ее работы. «Врач должен лечить», — подытожил Снисаренко. Ранее URA.RU рассказывало о том, что отделение ОНФ в ХМАО защищает интересы отца-одиночки, которому пришла повестка о мобилизации. Если он отправится на фронт, то ребенка ждет детский дом, потому что других родственников у семьи нет.