В Сургуте ОНФ защищает отца-одиночку от мобилизации

04 октября 2022 в 15:36 Размер текста - 17 +

Если отец ребенка уйдет на фронт, ребенок останется один и отправится в детдом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Сургуте (ХМАО) получил повестку в военкомат отец, в одиночку воспитывающий ребенка. Об этом журналисту URA.RU рассказали в региональном отделении Общероссийского народного фронта, куда сургутянин обратился за помощью. «Сургутянин, который осуществляет уход за ребенком, получил повестку в ходе частичной мобилизации. Мать ребенка не живет с ними, но не лишена родительских прав. Из-за этого отец не соответствует критериям не подлежащих мобилизации граждан. Если он уйдет на фронт, ребенок останется один и отправится в детдом, потому что других родственников у семьи нет», — прокомментировали в исполкоме ОНФ. По словам представителей ОНФ, они уже привлекли мобилизационную комиссию к решению этой проблемы. Чтобы установить местонахождение матери и лишить ее родительских прав, нужно время. «Поэтому мы добиваемся отсрочки для отца, чтобы он мог завершить все формальности», — уточнили в ОНФ. Ранее URA.RU писало о жителе Нижневартовска, больном гепатитом С, который получил повестку из военкомата. Правомерность мобилизации уточняет ОНФ, на контроле которого находится обращение.

В Сургуте (ХМАО) получил повестку в военкомат отец, в одиночку воспитывающий ребенка. Об этом журналисту URA.RU рассказали в региональном отделении Общероссийского народного фронта, куда сургутянин обратился за помощью. «Сургутянин, который осуществляет уход за ребенком, получил повестку в ходе частичной мобилизации. Мать ребенка не живет с ними, но не лишена родительских прав. Из-за этого отец не соответствует критериям не подлежащих мобилизации граждан. Если он уйдет на фронт, ребенок останется один и отправится в детдом, потому что других родственников у семьи нет», — прокомментировали в исполкоме ОНФ. По словам представителей ОНФ, они уже привлекли мобилизационную комиссию к решению этой проблемы. Чтобы установить местонахождение матери и лишить ее родительских прав, нужно время. «Поэтому мы добиваемся отсрочки для отца, чтобы он мог завершить все формальности», — уточнили в ОНФ. Ранее URA.RU писало о жителе Нижневартовска, больном гепатитом С, который получил повестку из военкомата. Правомерность мобилизации уточняет ОНФ, на контроле которого находится обращение.