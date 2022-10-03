03 октября 2022

В Сургуте ОНФ защищает отца-одиночку от мобилизации

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Если отец ребенка уйдет на фронт, ребенок останется один и отправится в детдом Фото:
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Мобилизация в России

В Сургуте (ХМАО) получил повестку в военкомат отец, в одиночку воспитывающий ребенка. Об этом журналисту URA.RU рассказали в региональном отделении Общероссийского народного фронта, куда сургутянин обратился за помощью.

«Сургутянин, который осуществляет уход за ребенком, получил повестку в ходе частичной мобилизации. Мать ребенка не живет с ними, но не лишена родительских прав. Из-за этого отец не соответствует критериям не подлежащих мобилизации граждан. Если он уйдет на фронт, ребенок останется один и отправится в детдом, потому что других родственников у семьи нет», — прокомментировали в исполкоме ОНФ.

По словам представителей ОНФ, они уже привлекли мобилизационную комиссию к решению этой проблемы. Чтобы установить местонахождение матери и лишить ее родительских прав, нужно время. «Поэтому мы добиваемся отсрочки для отца, чтобы он мог завершить все формальности», — уточнили в ОНФ.

Ранее URA.RU писало о жителе Нижневартовска, больном гепатитом С, который получил повестку из военкомата. Правомерность мобилизации уточняет ОНФ, на контроле которого находится обращение.

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В Сургуте (ХМАО) получил повестку в военкомат отец, в одиночку воспитывающий ребенка. Об этом журналисту URA.RU рассказали в региональном отделении Общероссийского народного фронта, куда сургутянин обратился за помощью. «Сургутянин, который осуществляет уход за ребенком, получил повестку в ходе частичной мобилизации. Мать ребенка не живет с ними, но не лишена родительских прав. Из-за этого отец не соответствует критериям не подлежащих мобилизации граждан. Если он уйдет на фронт, ребенок останется один и отправится в детдом, потому что других родственников у семьи нет», — прокомментировали в исполкоме ОНФ. По словам представителей ОНФ, они уже привлекли мобилизационную комиссию к решению этой проблемы. Чтобы установить местонахождение матери и лишить ее родительских прав, нужно время. «Поэтому мы добиваемся отсрочки для отца, чтобы он мог завершить все формальности», — уточнили в ОНФ. Ранее URA.RU писало о жителе Нижневартовска, больном гепатитом С, который получил повестку из военкомата. Правомерность мобилизации уточняет ОНФ, на контроле которого находится обращение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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