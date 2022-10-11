11 октября 2022

В Тюменской области педофил напал на ребенка в машине

© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемого отправили в СИЗО на 2 месяца Фото:

В Тюменской области мужчина напал на ребенка, которому нет 14 лет: в салоне автомобиля он совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«По версии следствия, вечером 8 октября обвиняемый, в лесном массиве между населенными пунктами Бердюжского района, в салоне Chevrolet Aveo совершил в отношении несовершеннолетнего ребенка насильственные действия сексуального характера. Суд отправил мужчину под стражу», — рассказали в пресс-службе.

Под арестом 35-летний обвиняемый будет находиться до 9 декабря. Мужчину обвиняют по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». По ней ему грозит до двадцати лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени раскрыли изнасилование ребенка, совершенное 38 лет назад. Преступник оказался жителем Калмыкии.

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В Тюменской области мужчина напал на ребенка, которому нет 14 лет: в салоне автомобиля он совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «По версии следствия, вечером 8 октября обвиняемый, в лесном массиве между населенными пунктами Бердюжского района, в салоне Chevrolet Aveo совершил в отношении несовершеннолетнего ребенка насильственные действия сексуального характера. Суд отправил мужчину под стражу», — рассказали в пресс-службе. Под арестом 35-летний обвиняемый будет находиться до 9 декабря. Мужчину обвиняют по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». По ней ему грозит до двадцати лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени раскрыли изнасилование ребенка, совершенное 38 лет назад. Преступник оказался жителем Калмыкии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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