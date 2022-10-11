В Тюменской области педофил напал на ребенка в машине

Обвиняемого отправили в СИЗО на 2 месяца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области мужчина напал на ребенка, которому нет 14 лет: в салоне автомобиля он совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«По версии следствия, вечером 8 октября обвиняемый, в лесном массиве между населенными пунктами Бердюжского района, в салоне Chevrolet Aveo совершил в отношении несовершеннолетнего ребенка насильственные действия сексуального характера. Суд отправил мужчину под стражу», — рассказали в пресс-службе.

Под арестом 35-летний обвиняемый будет находиться до 9 декабря. Мужчину обвиняют по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». По ней ему грозит до двадцати лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени раскрыли изнасилование ребенка, совершенное 38 лет назад. Преступник оказался жителем Калмыкии.