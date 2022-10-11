В Курганской области резко подорожали квартиры на вторичном рынке

12 октября 2022 в 16:16 Размер текста - 17 +

Вторичное жилье стало дороже почти на 12 тысяч рублей за квадратный метр Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На вторичном рынке Курганской области резко выросли цена на квартиры. По данным на март—октябрь 2022 года, стоимость одного квадратного метра подорожала до 55 518 рублей (+13.86%). Об этом сообщается на сайте федеральной базы недвижимости Restate. «Курганская область. Стоимость квартир на вторичном рынке за март—октябрь 2022 года. По данным на 10 октября, стоимость одного квадратного метра жилья достигла 55 518 рублей. 24 марта цена была на уровне 47 648 рублей. Подорожание составило 11 707 рублей (+13.86%)», — говорится на сайте. Цены на вторичное жилье варьируются от 600 тысяч до 6,6 млн рублей за объект. Ранее URA.RU писало, что курганцы массово снимают квартиры с продажи. По данным агентства недвижимости «Интегра Риэлт», снижение объявлений на вторичном рынке стало заметно в конце сентября. За полгода один квадратный метр вторичного жилья подорожал на 11 707 рублей Скрин: федеральная база недвижимости Restate

На вторичном рынке Курганской области резко выросли цена на квартиры. По данным на март—октябрь 2022 года, стоимость одного квадратного метра подорожала до 55 518 рублей (+13.86%). Об этом сообщается на сайте федеральной базы недвижимости Restate. «Курганская область. Стоимость квартир на вторичном рынке за март—октябрь 2022 года. По данным на 10 октября, стоимость одного квадратного метра жилья достигла 55 518 рублей. 24 марта цена была на уровне 47 648 рублей. Подорожание составило 11 707 рублей (+13.86%)», — говорится на сайте. Цены на вторичное жилье варьируются от 600 тысяч до 6,6 млн рублей за объект. Ранее URA.RU писало, что курганцы массово снимают квартиры с продажи. По данным агентства недвижимости «Интегра Риэлт», снижение объявлений на вторичном рынке стало заметно в конце сентября.