Тюменцев приглашают самостоятельно обращаться в вытрезвители

Нетрезвых граждан будут помещать в вытрезвители, но прийти туда можно и самостоятельно Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Жители Тюменской области смогут самостоятельно обращаться в вытрезвители, чтобы прийти в себя, а не только попадать туда благодаря правоохранительным органам. Соответствующую информацию содержит постановление правительства региона.

«В спецорганизации для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, принимаются лица старше 18 лет, доставленные туда уполномоченными органами (полицией — прим. ред.), либо обратившиеся самостоятельно», — говорится в постановлении правительства Тюменской области. Речь в документе идет о вытрезвителях.

Там также указано, что они будут действовать на базе организаций социального обслуживания. Сейчас в них помогают бездомным и освободившимся заключенным, которым некуда идти.

В вытрезвитель нетрезвых граждан будут направлять после осмотра медиков. Если человеку не нужна помощь врачей, то ему предложат «проспаться» в спецорганизации. Причем попасть в нее можно только дав согласие, насильно определить в вытрезвитель будет нельзя.

Однако есть и исключения: если человек настолько пьян, что не может дать или не дать свое согласие, то в вытрезвитель его поместят профилактически. А на выходе выдадут справку о том, где он провел время.

Ранее URA.RU писало, что вытрезвители откроют в трех городах Тюменской области. Они заработают в Тюмени, Ишиме и Тобольске.