Путин назвал диверсию на «Северных потоках» терактом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Взрывы на «Северных потоках» это акт международного терроризма Фото:
новость из сюжета
Повреждения «Северных потоков»

Диверсия на нитках газопровода «Северный поток» является терактом. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Нет сомнения, что диверсия на „Северных потоках“ — это акт международного терроризма. Это опаснейший прецедент, конкуренты, таким образом, заставляют европейцев покупать энергоресурсы по завышенным ценам», — заявил Путин на пленарном заседании российской энергетической недели. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Диверсия на нитках газопровода «Северный поток» является терактом. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Нет сомнения, что диверсия на „Северных потоках“ — это акт международного терроризма. Это опаснейший прецедент, конкуренты, таким образом, заставляют европейцев покупать энергоресурсы по завышенным ценам», — заявил Путин на пленарном заседании российской энергетической недели. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...