Путин назвал диверсию на «Северных потоках» терактом 12 октября 2022 в 16:00 Размер текста - 17 + Взрывы на «Северных потоках» это акт международного терроризма Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Диверсия на нитках газопровода «Северный поток» является терактом. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Нет сомнения, что диверсия на „Северных потоках“ — это акт международного терроризма. Это опаснейший прецедент, конкуренты, таким образом, заставляют европейцев покупать энергоресурсы по завышенным ценам», — заявил Путин на пленарном заседании российской энергетической недели. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Диверсия на нитках газопровода «Северный поток» является терактом. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Нет сомнения, что диверсия на „Северных потоках“ — это акт международного терроризма. Это опаснейший прецедент, конкуренты, таким образом, заставляют европейцев покупать энергоресурсы по завышенным ценам», — заявил Путин на пленарном заседании российской энергетической недели. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям