Путин назвал диверсию на «Северных потоках» терактом

Взрывы на «Северных потоках» это акт международного терроризма
новость из сюжетаПовреждения «Северных потоков»
Диверсия на нитках газопровода «Северный поток» является терактом. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Нет сомнения, что диверсия на „Северных потоках“ — это акт международного терроризма. Это опаснейший прецедент, конкуренты, таким образом, заставляют европейцев покупать энергоресурсы по завышенным ценам», — заявил Путин на пленарном заседании российской энергетической недели. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
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