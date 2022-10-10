10 октября 2022

Челябинский депутат Госдумы уехал на фронт после учебки. Видео

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Дебаты ЕР Челябинск, голиков олег
Сегодня Олег Голиков уже отправится в зону спецоперации на Украине (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков завершил переподготовку в учебном центре и отправляется на фронт. Об этом сообщил 11 октября.

«Закончилась наша „учебка“. С нами работали такие специалисты, что, думаю, мы уже готовы идти на передовую. Сегодня мы убываем, строится отряд, командир нам даст напутствие и поедем за „ленту“. Ребята с Урала, которые воюют, — всем привет! Увидимся, мы идем на подкрепление», — заявил Голиков.

Голиков стал первым челябинским депутатом Госдумы, который добровольно обратился в военкомат после объявленной в России частичной мобилизации. Как он пояснил URA.RU 7 октября, он получил повестку и отправился в учебную часть. Срочную службу в армии он завершил в звании сержанта запаса, его переподготовка заняла меньше недели.

Вторым депутатом, готовящимся к фронту, стал Олег Колесников. Он прошел курс реабилитации после травмы и готов защитить родину. Он служил срочную службу в артиллерийских войсках и является майором запаса.

Накануне секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что добровольно отправились на СВО целый ряд депутатов-единороссов. Среди них как народные избранники муниципального и регионального уровня, так и федеральные парламентарии.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков завершил переподготовку в учебном центре и отправляется на фронт. Об этом сообщил 11 октября. «Закончилась наша „учебка“. С нами работали такие специалисты, что, думаю, мы уже готовы идти на передовую. Сегодня мы убываем, строится отряд, командир нам даст напутствие и поедем за „ленту“. Ребята с Урала, которые воюют, — всем привет! Увидимся, мы идем на подкрепление», — заявил Голиков. Голиков стал первым челябинским депутатом Госдумы, который добровольно обратился в военкомат после объявленной в России частичной мобилизации. Как он пояснил URA.RU 7 октября, он получил повестку и отправился в учебную часть. Срочную службу в армии он завершил в звании сержанта запаса, его переподготовка заняла меньше недели. Вторым депутатом, готовящимся к фронту, стал Олег Колесников. Он прошел курс реабилитации после травмы и готов защитить родину. Он служил срочную службу в артиллерийских войсках и является майором запаса. Накануне секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что добровольно отправились на СВО целый ряд депутатов-единороссов. Среди них как народные избранники муниципального и регионального уровня, так и федеральные парламентарии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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