Сегодня Олег Голиков уже отправится в зону спецоперации на Украине (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков завершил переподготовку в учебном центре и отправляется на фронт. Об этом сообщил 11 октября.

«Закончилась наша „учебка“. С нами работали такие специалисты, что, думаю, мы уже готовы идти на передовую. Сегодня мы убываем, строится отряд, командир нам даст напутствие и поедем за „ленту“. Ребята с Урала, которые воюют, — всем привет! Увидимся, мы идем на подкрепление», — заявил Голиков.

Голиков стал первым челябинским депутатом Госдумы, который добровольно обратился в военкомат после объявленной в России частичной мобилизации. Как он пояснил URA.RU 7 октября, он получил повестку и отправился в учебную часть. Срочную службу в армии он завершил в звании сержанта запаса, его переподготовка заняла меньше недели.

Вторым депутатом, готовящимся к фронту, стал Олег Колесников. Он прошел курс реабилитации после травмы и готов защитить родину. Он служил срочную службу в артиллерийских войсках и является майором запаса.

Накануне секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что добровольно отправились на СВО целый ряд депутатов-единороссов. Среди них как народные избранники муниципального и регионального уровня, так и федеральные парламентарии.