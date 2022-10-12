Путин выдвинул ультиматум из-за новых санкций Запада

Путин отказал в поставках нефти странам, ограничившим на нее цены
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Россия не будет поставлять энергоресурсы тем странам, которые вводят потолок цен на нефть Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия не будет поставлять энергоресурсы тем странам, которые будут устанавливать потолок цен на российскую нефть. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Скажу одно — Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу. Мы не станем поставлять энергоресурсы странам, которые ограничат цены на нефть. Мы не будем действовать себе в ущерб», — заявил Путин на форуме «Российская энергетическая неделя». Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

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Россия не будет поставлять энергоресурсы тем странам, которые будут устанавливать потолок цен на российскую нефть. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Скажу одно — Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу. Мы не станем поставлять энергоресурсы странам, которые ограничат цены на нефть. Мы не будем действовать себе в ущерб», — заявил Путин на форуме «Российская энергетическая неделя». Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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