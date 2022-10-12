Путин выдвинул ультиматум из-за новых санкций Запада

Россия не будет поставлять энергоресурсы тем странам, которые вводят потолок цен на нефть
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Россия не будет поставлять энергоресурсы тем странам, которые будут устанавливать потолок цен на российскую нефть. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Скажу одно — Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу. Мы не станем поставлять энергоресурсы странам, которые ограничат цены на нефть. Мы не будем действовать себе в ущерб», — заявил Путин на форуме «Российская энергетическая неделя». Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
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