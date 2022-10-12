Путин выдвинул ультиматум из-за новых санкций Запада

Путин отказал в поставках нефти странам, ограничившим на нее цены

12 октября 2022 в 16:06 Размер текста - 17 +

Россия не будет поставлять энергоресурсы тем странам, которые вводят потолок цен на нефть Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия не будет поставлять энергоресурсы тем странам, которые будут устанавливать потолок цен на российскую нефть. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Скажу одно — Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу. Мы не станем поставлять энергоресурсы странам, которые ограничат цены на нефть. Мы не будем действовать себе в ущерб», — заявил Путин на форуме «Российская энергетическая неделя». Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

Россия не будет поставлять энергоресурсы тем странам, которые будут устанавливать потолок цен на российскую нефть. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Скажу одно — Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу. Мы не станем поставлять энергоресурсы странам, которые ограничат цены на нефть. Мы не будем действовать себе в ущерб», — заявил Путин на форуме «Российская энергетическая неделя». Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».