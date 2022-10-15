Врач Демьяновская объяснила, как правильно проветривать офис осенью

Врач Демьяновская: осенью обязательно нужно проветривать офис несколько раз в день

15 октября 2022 в 15:14 Размер текста - 17 +

В холодное время года нужно регулярно Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В холодное время года необходимо регулярно проветривать офисное помещение в течение дня, делать это нужно 5-10 минут, все сотрудники при этом должны покидать свои рабочие места, чтобы не простыть. Проветривание помещения в холодное время года способствует профилактике респираторных заболеваний, рассказала URA.RU кандидат медицинских наук, врач лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. «Проветривание обновляет воздушную массу в помещении, благодаря чему уменьшается концентрация углекислого газа, контролируется влажность воздуха, удаляются частицы пыли, бактериальных и вирусных возбудителей. Осенью, в период возвращения людей в коллективы и замкнутые пространства, эта процедура особенно важна для профилактики респираторных заболеваний», — пояснила Екатерина Демьяновская. По словам врача, коллегам необходимо договориться между собой о времени проветривания. «В офисном пространстве самый оптимальный вариант — договориться между коллегами о регулярном проветривании помещения в течение дня, когда весь коллектив или как минимум сотрудники около окон покидают свои рабочие места на 5-10 минут. Это полезно и с целью разминки, в которой нуждаются офисные работники из-за сидячего образа жизни», — уточнила специалист. Если не соблюсти правила полезного проветривания, сквозняк может способствовать локальному или общему переохлаждению. «Избыточное охлаждение тела приводит к снижению иммунной защиты организма и активации инфекционных агентов верхних дыхательных путей, что повышает вероятность заболевания при столкновении с бактериями и вирусами. Локальное переохлаждение может способствовать развитию местного воспалительного процесса в мышцах, появлению боли и избыточного напряжения. Это происходит с мышцами шейного отдела и плечевого пояса, когда говорят, что „шею продуло“. Если у человека уже есть хроническое заболевание, то общее или локальное переохлаждение под воздействием сквозняка может привести к развитию обострения», — подытожила Демьяновская.

В холодное время года необходимо регулярно проветривать офисное помещение в течение дня, делать это нужно 5-10 минут, все сотрудники при этом должны покидать свои рабочие места, чтобы не простыть. Проветривание помещения в холодное время года способствует профилактике респираторных заболеваний, рассказала URA.RU кандидат медицинских наук, врач лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. «Проветривание обновляет воздушную массу в помещении, благодаря чему уменьшается концентрация углекислого газа, контролируется влажность воздуха, удаляются частицы пыли, бактериальных и вирусных возбудителей. Осенью, в период возвращения людей в коллективы и замкнутые пространства, эта процедура особенно важна для профилактики респираторных заболеваний», — пояснила Екатерина Демьяновская. По словам врача, коллегам необходимо договориться между собой о времени проветривания. «В офисном пространстве самый оптимальный вариант — договориться между коллегами о регулярном проветривании помещения в течение дня, когда весь коллектив или как минимум сотрудники около окон покидают свои рабочие места на 5-10 минут. Это полезно и с целью разминки, в которой нуждаются офисные работники из-за сидячего образа жизни», — уточнила специалист. Если не соблюсти правила полезного проветривания, сквозняк может способствовать локальному или общему переохлаждению. «Избыточное охлаждение тела приводит к снижению иммунной защиты организма и активации инфекционных агентов верхних дыхательных путей, что повышает вероятность заболевания при столкновении с бактериями и вирусами. Локальное переохлаждение может способствовать развитию местного воспалительного процесса в мышцах, появлению боли и избыточного напряжения. Это происходит с мышцами шейного отдела и плечевого пояса, когда говорят, что „шею продуло“. Если у человека уже есть хроническое заболевание, то общее или локальное переохлаждение под воздействием сквозняка может привести к развитию обострения», — подытожила Демьяновская.