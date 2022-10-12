В ЯНАО жители недовольны счетами от управляющей компании

Коротчаевцы жалуются на двойные счета в управляющей компании Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Коротчаево массово жалуются на УК «Новый город» из-за сумм на общедомовые нужды (ОДН), которые после перерасчета только увеличились. Об этом написала столкнувшаяся с ситуацией Екатерина в telegram-канале «Коротчаево Инфо».

«Кто получил квитанции за сентябрь от УК „Новый город“, кто-то увидел перерасчет в квитанциях по строке ОДН тепловая энергия? И еще, кто-то обратил внимание на сумму для оплаты в квитанции за август? В сентябре сумма предыдущего платежа (за август), у меня лично, выросла почти на 600 рублей», — написала в telegram-канале Екатерина.

Жителей также интересует вопрос, почему отличается сумма при оплате через QR код: «Я всегда платила по QR коду. В квитанции за август по коду через Сбербанк 8162 рубля, через Газпром 5083 рубля. Как это понимать?», — задала вопрос Ильсияр.

«32 дом, УК „Новый город“. И такая же история с квитанциями, точь-в-точь. Сегодня тоже лично обращалась в компанию, писала на электронную почту. Дозвониться до бухгалтерии не смогла, абонент не доступен!», — написала Татьяна Редрова.

В Сентябре жильцы одного из домов писали заявление, с просьбой обратить внимание на их дом, который ранее был признан аварийным. Об этом написала Вера Личинина, — «У нас есть [заявление]. Администрацией зафиксировано. А УК „Новый Уренгой“ в лице Анны Леонидовны, к ней приносили заявление, она отказалась принимать».

Агентству URA.RU удалось пообщаться с генеральным директором УК «Новый город», Евгением Бондаренко. В телефонном разговоре он сказал, что никаких проблем в работе управляющей компании и бухгалтерии нет.

«Если оплачивать по QR коду, то нужно указывать за какой адрес вы платите. Если не указать, то оплата зависнет. Разница в сумме по оплате может зависеть от комиссии банка. У нас работает бухгалтер, которая ежедневно принимает десятки звонков. По поводу платежей всегда можно узнать у бухгалтера», — рассказал Бондаренко.

Он также уточнил, что работники УК ежедневно проводят уборку в подъездах и отправляют фотоотчет. А по поводу отопления и канализации не было ни одного обращения. Работники, не дожидаясь жалоб, подготовили дома к зиме.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что житель Ноябрьска (ЯНАО) сумел обязать управляющую компанию ТСЖ «Республика» отремонтировать крышу жилого дома, а также взыскал с нее почти 90 тысяч рублей.