Житель ЯНАО заставил управляющую компанию отремонтировать дом

Судья взыскал с ТСЖ «Республика» почти 90 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков

Житель Ноябрьска (ЯНАО) сумел обязать управляющую компанию ТСЖ «Республика» отремонтировать крышу жилого дома, а также взыскал с нее почти 90 тысяч рублей. Как сообщается на сайте Ноябрьского городского суда, халатное отношение компании привяло к затоплению квартиры истца.

«Ноябрьский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе: председательствующего судьи Габовой Т.Н., при секретаре судебного заседания Ушаковой Г.И., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Нуждина ЕВ к товариществу собственников жилья „Республика“ о возложении обязанности организовать проведение текущего ремонта и возмещении материального ущерба. Суд решал: исковые требования Нуждина ЕВ удовлетворить частично», — говорится в тексте судебного решения.

Суд обязал управляющую компанию организовать ремонт крыши и системы вентиляции в многоквартирном доме, а также выплатить жителю Ноябрьска 55 тысяч рублей в виде возмещения ущерба, 15 тысяч компенсации и 27,5 тысячи рублей в виде штрафа. Данное решение было принято после доказательства факта, что квартиру истца из-за халатности компании затопило.

Так начиная с 2017 года житель Ноябрьска неоднократно обращался в департамент государственного жилищного надзора ЯНАО, который после проверок выносил ТСЖ «Республика» предписания об устранении нарушений. Однако управляющая компания не выполнила требования департамента.

Получить оперативный комментарий в ТСЖ «Республика» не удалось. Там на звонки корреспондента никто не ответил.

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