ФСБ рассекретила кадры задержания мужчины, готовившего теракт в тагильском военкомате

Сотрудники УФСБ провели операцию по задержанию за несколько секунд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мужчина, готовившийся взорвать военкомат Нижнего Тагила, был задержан силовиками на одной из улиц города, после чего в его квартире нашли ингредиенты для бомбы. Об этом URA.RU сообщили в УФСБ по Свердловской области. В ведомстве поделились кадрами жесткого задержания подозреваемого, которого люди в штатском посадили в машину и допросили.

«В результате проведенной спецоперации выявлен и задержан 59-летний местный житель, гражданин РФ, прибывший в Свердловскую область с территории Украины в 2014 году», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что мужчина хотел нарушить работу военкомата и запугать жителей Нижнего Тагила. Когда в его доме проводили обыски, там нашли реагенты для взрывчатки. Сам подозреваемый отрицал вину, заявляя, что хотел «сделать фейерверк».

На кадрах, опубликованных УФСБ, видно, как сотрудники в штатском ловят мужчину на улице и доставляют на опрос. Чтобы скрутить предполагаемого террориста, силовикам понадобилось несколько секунд.

Фото: УФСБ России по Свердловской области