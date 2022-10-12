ФСБ рассекретила кадры задержания мужчины, готовившего теракт в тагильском военкомате

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Сотрудники УФСБ провели операцию по задержанию за несколько секунд Фото:

Мужчина, готовившийся взорвать военкомат Нижнего Тагила, был задержан силовиками на одной из улиц города, после чего в его квартире нашли ингредиенты для бомбы. Об этом URA.RU сообщили в УФСБ по Свердловской области. В ведомстве поделились кадрами жесткого задержания подозреваемого, которого люди в штатском посадили в машину и допросили.

«В результате проведенной спецоперации выявлен и задержан 59-летний местный житель, гражданин РФ, прибывший в Свердловскую область с территории Украины в 2014 году», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что мужчина хотел нарушить работу военкомата и запугать жителей Нижнего Тагила. Когда в его доме проводили обыски, там нашли реагенты для взрывчатки. Сам подозреваемый отрицал вину, заявляя, что хотел «сделать фейерверк».

На кадрах, опубликованных УФСБ, видно, как сотрудники в штатском ловят мужчину на улице и доставляют на опрос. Чтобы скрутить предполагаемого террориста, силовикам понадобилось несколько секунд.

Фото:
Фото:

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Мужчина, готовившийся взорвать военкомат Нижнего Тагила, был задержан силовиками на одной из улиц города, после чего в его квартире нашли ингредиенты для бомбы. Об этом URA.RU сообщили в УФСБ по Свердловской области. В ведомстве поделились кадрами жесткого задержания подозреваемого, которого люди в штатском посадили в машину и допросили. «В результате проведенной спецоперации выявлен и задержан 59-летний местный житель, гражданин РФ, прибывший в Свердловскую область с территории Украины в 2014 году», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что мужчина хотел нарушить работу военкомата и запугать жителей Нижнего Тагила. Когда в его доме проводили обыски, там нашли реагенты для взрывчатки. Сам подозреваемый отрицал вину, заявляя, что хотел «сделать фейерверк». На кадрах, опубликованных УФСБ, видно, как сотрудники в штатском ловят мужчину на улице и доставляют на опрос. Чтобы скрутить предполагаемого террориста, силовикам понадобилось несколько секунд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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