ЕС организовывает масштабное обучение для 15 тысяч украинских бойцов

12 октября 2022 в 19:49 Размер текста - 17 +

15 тысяч украинских солдат пройдут подготовку в странах Евросоюза Фото: Официальный сайт президента Украины Страны Евросоюза приняли решение организовать военное обучение для 15 тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает французское агентство AFP со ссылкой на двух дипломатов ЕС. «Решение было принято послами Евросоюза в Брюсселе и будет одобрено на заседании глав МИД в понедельник в Люксембурге. Предполагается, что указанная миссия позволит первоначально обучить около 15 тысяч военнослужащих Украины», — сообщает AFP. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что тренировки бойцов ВСУ под руководством немецких инструкторов пройдут «с большим размахом». Польша, Чехия, Франция и Великобритания уже занимаются обучением украинских солдат, пишет RT.

Страны Евросоюза приняли решение организовать военное обучение для 15 тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает французское агентство AFP со ссылкой на двух дипломатов ЕС. «Решение было принято послами Евросоюза в Брюсселе и будет одобрено на заседании глав МИД в понедельник в Люксембурге. Предполагается, что указанная миссия позволит первоначально обучить около 15 тысяч военнослужащих Украины», — сообщает AFP. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что тренировки бойцов ВСУ под руководством немецких инструкторов пройдут «с большим размахом». Польша, Чехия, Франция и Великобритания уже занимаются обучением украинских солдат, пишет RT.