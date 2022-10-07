07 октября 2022

Шольц: тренировки ВСУ под руководством Германии пройдут «с большим размахом»

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, шольц олаф, g7, большая семерка
Шольц заявил о большом вкладе ФРГ в миссию ЕС по обучению ВСУ Фото:
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Миссия по обучению солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет иметь «большой размах». Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц по итогам саммита Евросоюза (ЕС) в Праге.

«Канцлер сказал о важном вкладе Германии в запланированную миссию ЕС по подготовке ВСУ. Миссия будет иметь большой размах», — пишет издание Die Zeit со ссылкой на заявление Шольца.

Согласно текущим планам, ЕС хочет предложить программу военной подготовки за пределами Украины примерно для 15 тысяч украинских солдат. В частности, рассматриваются учебные курсы по логистике и защите от ядерного, биологического и химического оружия.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите республик Донбасса от многолетнего геноцида. Многие западные страны, включая страны ЕС и США, начали оказывать Украине помощь, в том числе отправлять оружие и помогать с подготовкой украинских военных. Так, летом стало известно, что тренировочная миссия ЕС по подготовке украинских войск разместится на территории Европы. На территории Испании будут проходить учения по использованию танков и ракет. Курированием миссии занимаются непосредственно США, сообщало издание The Hill.

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Миссия по обучению солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет иметь «большой размах». Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц по итогам саммита Евросоюза (ЕС) в Праге. «Канцлер сказал о важном вкладе Германии в запланированную миссию ЕС по подготовке ВСУ. Миссия будет иметь большой размах», — пишет издание Die Zeit со ссылкой на заявление Шольца. Согласно текущим планам, ЕС хочет предложить программу военной подготовки за пределами Украины примерно для 15 тысяч украинских солдат. В частности, рассматриваются учебные курсы по логистике и защите от ядерного, биологического и химического оружия. Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите республик Донбасса от многолетнего геноцида. Многие западные страны, включая страны ЕС и США, начали оказывать Украине помощь, в том числе отправлять оружие и помогать с подготовкой украинских военных. Так, летом стало известно, что тренировочная миссия ЕС по подготовке украинских войск разместится на территории Европы. На территории Испании будут проходить учения по использованию танков и ракет. Курированием миссии занимаются непосредственно США, сообщало издание The Hill.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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