США решили сотрудничать с Россией на взаимной выгоде

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США нашли вопросы, в которых они будут работать с Россией с взаимной выгодой Фото:

США будут придерживаться прагматичного подхода в сотрудничестве с Россией при решении вопросов с обоюдной выгодой. Об этом сообщается в тексте информационного бюллетеня по стратегии национальной безопасности, опубликованном на сайте Белого дома.

«США будут поддерживать и развивать прагматические способы взаимодействия для разрешения вопросов, которые могут представлять обоюдную выгоду для Соединенных Штатов и РФ», — сказано в тексте документа. Помимо этого, США подтвердили свои намерения в контроле за возможным применением ядерного оружия.

Западные страны во главе с США усилили санкционное давление на Россию после начала российской специальной операции на Украине. Спецоперация направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

США будут придерживаться прагматичного подхода в сотрудничестве с Россией при решении вопросов с обоюдной выгодой. Об этом сообщается в тексте информационного бюллетеня по стратегии национальной безопасности, опубликованном на сайте Белого дома. «США будут поддерживать и развивать прагматические способы взаимодействия для разрешения вопросов, которые могут представлять обоюдную выгоду для Соединенных Штатов и РФ», — сказано в тексте документа. Помимо этого, США подтвердили свои намерения в контроле за возможным применением ядерного оружия. Западные страны во главе с США усилили санкционное давление на Россию после начала российской специальной операции на Украине. Спецоперация направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...