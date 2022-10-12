США решили сотрудничать с Россией на взаимной выгоде

12 октября 2022 в 21:13 Размер текста - 17 +

США нашли вопросы, в которых они будут работать с Россией с взаимной выгодой Фото: Владимир Андреев © URA.RU США будут придерживаться прагматичного подхода в сотрудничестве с Россией при решении вопросов с обоюдной выгодой. Об этом сообщается в тексте информационного бюллетеня по стратегии национальной безопасности, опубликованном на сайте Белого дома. «США будут поддерживать и развивать прагматические способы взаимодействия для разрешения вопросов, которые могут представлять обоюдную выгоду для Соединенных Штатов и РФ», — сказано в тексте документа. Помимо этого, США подтвердили свои намерения в контроле за возможным применением ядерного оружия. Западные страны во главе с США усилили санкционное давление на Россию после начала российской специальной операции на Украине. Спецоперация направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.

США будут придерживаться прагматичного подхода в сотрудничестве с Россией при решении вопросов с обоюдной выгодой. Об этом сообщается в тексте информационного бюллетеня по стратегии национальной безопасности, опубликованном на сайте Белого дома. «США будут поддерживать и развивать прагматические способы взаимодействия для разрешения вопросов, которые могут представлять обоюдную выгоду для Соединенных Штатов и РФ», — сказано в тексте документа. Помимо этого, США подтвердили свои намерения в контроле за возможным применением ядерного оружия. Западные страны во главе с США усилили санкционное давление на Россию после начала российской специальной операции на Украине. Спецоперация направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.