В Челябинской области утвердили стоимость квадратного метра жилья

В Челябинске стоимость жилья самая высокая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области утвердило среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на четвертый квартал 2022 года. Постановление ведомства размещено на официальном портале правовой информации.

«Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра площади на четвертый квартал 2022 года для Челябинска — 73 207 рублей, для Кыштыма — 73 226 рублей, для Магнитогорска — 63 595 рублей, для Миасса — 69 553. В Локомотивном утверждается стоимость — 26 761 рублей, в Карабаше — 33 516 рублей, в Верхнем Уфалее — 35 315 рублей», — говорится в документе.

Стоимость утверждена для всех городских округов и муниципальным образований. Норматив применяется органами исполнительной власти и местного самоуправления для расчета размеров субсидий и социальных выплат, выделяемых гражданам на приобретение жилых помещений за счет средств областного бюджета, поясняется в документе.