Челябинский депутат заявила о штрафах для школ, где дети подвергаются буллингу

Максимальный размер штрафа для школ составит 150 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова заявила, что в законопроекте о борьбе с буллингом в школах прописаны штрафы для образовательных учреждений, которые игнорируют эту проблему. Максимальный размер штрафа — 150 тысяч рублей.

«Мы предлагаем штрафовать образовательные учреждения, если они не будут принимать меры по борьбе с травлей учащихся и сотрудников. В том числе они должны вести профилактическую работу и создавать специальные службы по рассмотрению инцидентов издевательств», — написала Лантратова в своем Telegram-канале.

По ее данным, если школа не принимает нормативный акт по профилактике буллинга, ее могут оштрафовать на сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Школы, где не проводятся занятия по профилактике детской травли, могут быть наказаны на сумму от 100 до 150 тысяч рублей. Лантратова отметила, что закон пока носит рамочный характер, но он позволит создать целую программу по профилактике буллинга.