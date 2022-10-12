Депутат думы ХМАО получил благодарственное письмо

Депутат думы ХМАО Василий Филипенко отмечен благодарностью за активное участие в благотворительных акциях. Об этом сообщается на официальной странице регионального отделения партии «Единая Россия» в сети «Вконтакте».
«Депутат думы Югры, член партии „Единая Россия“ Василий Филипенко отмечен благодарственным письмом за успехи в реализации федерального партийного проекта „Городская среда“, активное участие в акциях „Огненные картины войны“, „Собери ребенка в школу“ и сбор гуманитарной помощи», — говорится в новости.
Василий Филипенко много лет становится участником благотворительных акций. Награду вручил председатель думы ХМАО Борис Хохряков.
Ранее URA.RU сообщало, что депутаты думы ХМАО заявили о готовности к мобилизации. В частности, депутат Василий Филипенко сказал, что рассматривает вариант стать добровольцем.
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