12 октября 2022
11 октября 2022

Депутат думы ХМАО получил благодарственное письмо

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Форум Единой России. Сургут , филипенко василий
Василий Филипенко получил благодарственное письмо Фото:

Депутат думы ХМАО Василий Филипенко отмечен благодарностью за активное участие в благотворительных акциях. Об этом сообщается на официальной странице регионального отделения партии «Единая Россия» в сети «Вконтакте».

«Депутат думы Югры, член партии „Единая Россия“ Василий Филипенко отмечен благодарственным письмом за успехи в реализации федерального партийного проекта „Городская среда“, активное участие в акциях „Огненные картины войны“, „Собери ребенка в школу“ и сбор гуманитарной помощи», — говорится в новости.

Василий Филипенко много лет становится участником благотворительных акций. Награду вручил председатель думы ХМАО Борис Хохряков.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты думы ХМАО заявили о готовности к мобилизации. В частности, депутат Василий Филипенко сказал, что рассматривает вариант стать добровольцем.

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Депутат думы ХМАО Василий Филипенко отмечен благодарностью за активное участие в благотворительных акциях. Об этом сообщается на официальной странице регионального отделения партии «Единая Россия» в сети «Вконтакте». «Депутат думы Югры, член партии „Единая Россия“ Василий Филипенко отмечен благодарственным письмом за успехи в реализации федерального партийного проекта „Городская среда“, активное участие в акциях „Огненные картины войны“, „Собери ребенка в школу“ и сбор гуманитарной помощи», — говорится в новости. Василий Филипенко много лет становится участником благотворительных акций. Награду вручил председатель думы ХМАО Борис Хохряков. Ранее URA.RU сообщало, что депутаты думы ХМАО заявили о готовности к мобилизации. В частности, депутат Василий Филипенко сказал, что рассматривает вариант стать добровольцем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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