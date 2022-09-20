Депутаты думы ХМАО заявили о готовности к мобилизации

21 сентября 2022 в 19:33 Размер текста - 17 +

Защищать Родину не отказался никто из опрошенных депутатов заксобрания ХМАО Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа заявили, что готовы к мобилизации и хотят защищать Родину. Об этом URA.RU сообщили сами окружные парламентарии. «Позовут — пойду. Если страну надо спасать, значит, надо идти», — сказал в разговоре с корреспондентом агентства коммунист Василий Жуков. По словам депутата, он имеет опыт службы в армии и звание мастера спорта по боксу. В свою очередь единоросс Леонид Михалко на вопрос журналиста ответил, что готов пойти добровольцем, но считает, что его вряд ли возьмут из-за возраста. «Мне 68, но боевой опыт у меня есть, три года во флоте», — сказал Михалко. Еремей Айпин, служивший в разведбатальоне, тоже думает, что не пройдет по возрасту (он на 6 лет старше Михалко — прим. URA.RU), но, если долг позовет, отправится служить. «В такой ситуации надо быть патриотом. Если врага не будешь бить, враг придет к тебе домой», — отметил парламентарий. Депутат Василий Филипенко ответил, что рассматривает вариант стать добровольцем. «Вполне возможно, но я не очень большой специалист — со службой не сложилось», — отметил Филипенко. Ринат Айсин заявил, что также размышляет о том, чтобы пойти в добровольцы: «Надо все взвесить. Это же не огульное решение, я ведь не один, у меня семья». Сам Айсин в рядах Вооруженных сил РФ не служил, но имеет опыт обращения с оружием — учился в специализированном учреждении МВД. Депутат от партии ЛДПР Виктор Сысун сообщил журналисту URA.RU, что не служил, но хотел бы стать добровольцем, хотя его вряд ли смогут мобилизовать по не зависящим от него причинам. До остальных депутатов заксобрания округа корреспонденту агентства дозвониться не удалось. Президент РФ Владимир Путин в своем обращении 21 сентября сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. Срочников в зону конфликта направлять не будут. Часть категорий граждан мобилизации не подлежит. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических формирований. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа заявили, что готовы к мобилизации и хотят защищать Родину. Об этом URA.RU сообщили сами окружные парламентарии. «Позовут — пойду. Если страну надо спасать, значит, надо идти», — сказал в разговоре с корреспондентом агентства коммунист Василий Жуков. По словам депутата, он имеет опыт службы в армии и звание мастера спорта по боксу. В свою очередь единоросс Леонид Михалко на вопрос журналиста ответил, что готов пойти добровольцем, но считает, что его вряд ли возьмут из-за возраста. «Мне 68, но боевой опыт у меня есть, три года во флоте», — сказал Михалко. Еремей Айпин, служивший в разведбатальоне, тоже думает, что не пройдет по возрасту (он на 6 лет старше Михалко — прим. URA.RU), но, если долг позовет, отправится служить. «В такой ситуации надо быть патриотом. Если врага не будешь бить, враг придет к тебе домой», — отметил парламентарий. Депутат Василий Филипенко ответил, что рассматривает вариант стать добровольцем. «Вполне возможно, но я не очень большой специалист — со службой не сложилось», — отметил Филипенко. Ринат Айсин заявил, что также размышляет о том, чтобы пойти в добровольцы: «Надо все взвесить. Это же не огульное решение, я ведь не один, у меня семья». Сам Айсин в рядах Вооруженных сил РФ не служил, но имеет опыт обращения с оружием — учился в специализированном учреждении МВД. Депутат от партии ЛДПР Виктор Сысун сообщил журналисту URA.RU, что не служил, но хотел бы стать добровольцем, хотя его вряд ли смогут мобилизовать по не зависящим от него причинам. До остальных депутатов заксобрания округа корреспонденту агентства дозвониться не удалось. Президент РФ Владимир Путин в своем обращении 21 сентября сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. Срочников в зону конфликта направлять не будут. Часть категорий граждан мобилизации не подлежит. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических формирований.