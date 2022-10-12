В Челябинской области подешевели овощи

В сентябре снизились цены на борщевой набор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

В Челябинской области в сентябре зафиксировали снижение стоимости овощей. Как сообщает пресс-служба Контрольно-счетной палаты (КСП) региона, лук подешевел почти на 50%, морковь на 33%, картофель на 19%.

«Среди продовольственных товаров обнаружили 69 позиций, показывающих снижение цены. Самыми подешевевшими оказались лук репчатый 23,34 руб./кг. (-42,6%), морковь 24,00 руб./кг. (-33,9%), картофель 24,13 руб./кг (-19,5%)», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП.

Там уточнили, что кроме продуктов снизились цены на непродовольственные товары, а также на услуги. Среди непродовольственных товаров наибольшее снижение показали фотоаппараты (-16,6%), сковородки с антипригарным покрытием (-11,5%), и электродрели (-7,8%). В сентябре самой подешевевшей услугой признали проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования.

Несмотря на сентябрьское снижение цен, за все девять месяцев 2022 года стоимость продуктов в регионе выросла. Согласно данным Челябинскстата, в общем товары и услуги поднялись в цене на 8,74%.