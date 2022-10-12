Курганское правительство сократило финансирование капремонта домов

В Кургане и Шадринске сократили дополнительные субсидии на капремонт домов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство Курганской области сократило финансирование работ по капитальному ремонту домов в Шадринске и Кургане. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ региона в ответ на редакционный запрос URA.RU пояснили, что речь в документе идет о дополнительных субсидиях.

«Внести в постановление правительства Курганской области <…> „О распределении субсидий, выделяемых из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах“ следующее изменение <…>. Курган, размер субсидии — 30,04 млн рублей. Шадринск, размер субсидии — 2,48 млн рублей, Далматовский округ, размер субсидии — пять млн рублей», — говорится в тексте опубликованного документа. Изначально Кургану выделили 40 млн рублей, Шадринску — десять млн рублей. У Далматовского округа сумма осталась прежней.

В пресс-службе областного правительства со ссылкой на данные профильного ведомства уточнили, что решение принято из-за того, что не были проведены торги и муниципалитеты не освоили дополнительные средства областного бюджета. «Речь идет именно о дополнительных средствах. Первоочередные ремонты многоквартирных домов проводят на деньги регионального Фонда капитального ремонта. Субсидия была выделена на работы сверх запланированных. Из-за приближающегося окончания финансового года принято решение о возвращении неосвоенных средств в областной бюджет», — говорится в ответе властей. Данные деньги направят на решение других социальных вопросов.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана накопила пени за капремонт почти на 2 млн рублей. Региональный фонд капремонта подал в суд на городскую администрацию. В пресс-службе администрации отмечали, что дело находится в стадии рассмотрения. В Фонде капремонта поясняли, что администрация города несвоевременно оплачивала взносы на капитальный ремонт в течение почти семи лет в период с декабря 2014 года по декабрь 2020 года, а также несколько месяцев в 2021 году.