Росстат: 10% богатейших россиян владеют третью всех доходов страны

Росстат опубликовал информацию, где раскрывается соотношение доходов богатого и бедного населения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У 10% самых обеспеченных россиян на руках находятся 30% общих доходов страны. В то же время 10% бедного населения имеет 2% общих доходов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Росстат.

«В последние годы происходит замещение доходов с рынка (от трудовой и предпринимательской деятельности) поступлениями от государства. Однако даже с учетом господдержки большая группа россиян не имеют дохода, который достигал бы уровня прожиточного минимума и позволял бы им быть состоятельными», — заявил изданию профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Также он добавил, что все это ставит под вопрос эффективность социальной поддержки.

Ранее подобная информация оглашалась исключительно на годовой основе. Росстат впервые опубликовал данные за квартал.