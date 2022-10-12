12 октября 2022

Тюменские власти готовы выплатить мобилизованным миллионы рублей

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Мобилизованные тюменцы, пострадавшие в ходе СВО, получат по миллиону от властей региона Фото:
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Мобилизация в России

Получившие ранения в ходе спецоперации мобилизованные тюменцы получат по миллиону рублей, а если они погибнут, их семьям выплатят по три миллиона. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

«Единовременные выплаты, предусмотренные постановлением правительства Тюменской области от 01.04.2022 № 205-п, предоставляются военнослужащим. В том числе призванным на военную службу по частичной мобилизации, участвующим в спецоперации, и их семьям», — рассказали URA.RU в инфоцентре областного правительства.

Речь идет о документе, предусматривающем следующие виды поддержки:

  • 1 000 000 рублей для получивших ранение (контузию, травму, увечье) в ходе СВО;
  • 3 000 000 рублей семье погибшего (умершего) мобилизованного, участвующего в СВО;
  • 65 000 рублей — члену семьи погибшего (умершего), или лицу, взявшему на себя обязанности по организации погребения.

Ранее данные выплаты действовали лишь для добровольцев, военнослужащих и силовиков, участвующих в спецоперации. Как писало URA.RU, частичная мобилизация в РФ стартовала 21 сентября, ее своим указом утвердил президент РФ Владимир Путин.

По заявлению властей, мобилизованные могут рассчитывать на те же материальные гарантии, что и граждане, заключившие контракты. Для этого правительство Тюменской области обновляет нормативную базу в своем постановлении о назначении выплат. В нее будет добавлен указ главы государства.

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Получившие ранения в ходе спецоперации мобилизованные тюменцы получат по миллиону рублей, а если они погибнут, их семьям выплатят по три миллиона. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства Тюменской области. «Единовременные выплаты, предусмотренные постановлением правительства Тюменской области от 01.04.2022 № 205-п, предоставляются военнослужащим. В том числе призванным на военную службу по частичной мобилизации, участвующим в спецоперации, и их семьям», — рассказали URA.RU в инфоцентре областного правительства. Речь идет о документе, предусматривающем следующие виды поддержки: Ранее данные выплаты действовали лишь для добровольцев, военнослужащих и силовиков, участвующих в спецоперации. Как писало URA.RU, частичная мобилизация в РФ стартовала 21 сентября, ее своим указом утвердил президент РФ Владимир Путин. По заявлению властей, мобилизованные могут рассчитывать на те же материальные гарантии, что и граждане, заключившие контракты. Для этого правительство Тюменской области обновляет нормативную базу в своем постановлении о назначении выплат. В нее будет добавлен указ главы государства.
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