Тюменские власти готовы выплатить мобилизованным миллионы рублей

Получившие ранения в ходе спецоперации мобилизованные тюменцы получат по миллиону рублей, а если они погибнут, их семьям выплатят по три миллиона. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.
«Единовременные выплаты, предусмотренные постановлением правительства Тюменской области от 01.04.2022 № 205-п, предоставляются военнослужащим. В том числе призванным на военную службу по частичной мобилизации, участвующим в спецоперации, и их семьям», — рассказали URA.RU в инфоцентре областного правительства.
Речь идет о документе, предусматривающем следующие виды поддержки:
- 1 000 000 рублей для получивших ранение (контузию, травму, увечье) в ходе СВО;
- 3 000 000 рублей семье погибшего (умершего) мобилизованного, участвующего в СВО;
- 65 000 рублей — члену семьи погибшего (умершего), или лицу, взявшему на себя обязанности по организации погребения.
Ранее данные выплаты действовали лишь для добровольцев, военнослужащих и силовиков, участвующих в спецоперации. Как писало URA.RU, частичная мобилизация в РФ стартовала 21 сентября, ее своим указом утвердил президент РФ Владимир Путин.
По заявлению властей, мобилизованные могут рассчитывать на те же материальные гарантии, что и граждане, заключившие контракты. Для этого правительство Тюменской области обновляет нормативную базу в своем постановлении о назначении выплат. В нее будет добавлен указ главы государства.
Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii