Один литр бензина марки АИ-98 стоит более 59 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

За неделю на курганских автозаправках выросли цены на бензин марки АИ-98 и дизельное топливо. Об этом сообщается на сайте Свердловскстата.

«По данным на 10 октября 2022 года, бензин автомобильный марки АИ-98 в Курганской области подорожал на 0,68%. Средняя цена одного литра бензина составила 59,12 рублей. Стоимость дизельного топлива подорожала на 0,15%. Один литр стоит 54,27 рубля», — говорится в сайте. При этом стоимость других марок бензина за неделю не изменилась. Средняя цена на АИ-92 составляет 44,64 рубля, АИ-95 — 48,40 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области продается самый дешевый бензин в УрФО. По данным на август 2022 года, средняя стоимость одного литра автомобильного бензина составляет 47 рублей.