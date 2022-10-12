12 октября 2022

В Кургане подорожал бензин для дорогих машин. Скрин

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Рейд по АЗС со специалистами из лаборатории энергоэффективности. Курган, бензин, топливо, азс, заправка автомобиля, пистолет азс
Один литр бензина марки АИ-98 стоит более 59 рублей Фото:
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За неделю на курганских автозаправках выросли цены на бензин марки АИ-98 и дизельное топливо. Об этом сообщается на сайте Свердловскстата.

«По данным на 10 октября 2022 года, бензин автомобильный марки АИ-98 в Курганской области подорожал на 0,68%. Средняя цена одного литра бензина составила 59,12 рублей. Стоимость дизельного топлива подорожала на 0,15%. Один литр стоит 54,27 рубля», — говорится в сайте. При этом стоимость других марок бензина за неделю не изменилась. Средняя цена на АИ-92 составляет 44,64 рубля, АИ-95 — 48,40 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области продается самый дешевый бензин в УрФО. По данным на август 2022 года, средняя стоимость одного литра автомобильного бензина составляет 47 рублей.

В Курганской области за неделю подорожал бензин марки АИ-98 и дизельное топливо

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За неделю на курганских автозаправках выросли цены на бензин марки АИ-98 и дизельное топливо. Об этом сообщается на сайте Свердловскстата. «По данным на 10 октября 2022 года, бензин автомобильный марки АИ-98 в Курганской области подорожал на 0,68%. Средняя цена одного литра бензина составила 59,12 рублей. Стоимость дизельного топлива подорожала на 0,15%. Один литр стоит 54,27 рубля», — говорится в сайте. При этом стоимость других марок бензина за неделю не изменилась. Средняя цена на АИ-92 составляет 44,64 рубля, АИ-95 — 48,40 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области продается самый дешевый бензин в УрФО. По данным на август 2022 года, средняя стоимость одного литра автомобильного бензина составляет 47 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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