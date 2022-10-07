В Кургане и Челябинске продается самый дешевый бензин в УрФО. Скрин

07 октября 2022 в 14:04 Размер текста - 17 +

Дешевле всего купить бензин на Урале в Курганской и Челябинской областях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России Средняя цена за один литр автомобильного бензина в Курганской области составляет 47 рублей, в Челябинской области — 48 рублей. По данным на август 2022 года, это самые низкие цены в Уральском федеральном округе. Такая статистика опубликована на сайте Росстата. «Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо в августе 2022 года. Курганская область. Стоимость одного литра бензина составляет 47,41 рублей. В том числе марки АИ-92 — 44,64 рубля, АИ-95 — 48,40 рублей, АИ-98 и выше — 58,26 рублей за литр. В Челябинской области бензин в среднем стоит 48,40 рублей. В том числе марки АИ-92 — 43,74 рубля, АИ-95 — 47,68 рублей, АИ-98 — 59,75 рублей», — говорится в документе. Самая дешевая цена на дизельное топливо среди уральских регионов в Челябинской области Также в данных регионах самые низкие цены на дизельное топливо в УрФО. В Челябинской области один литр стоит 53,5 рубля, в Курганской — 54 рубля. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области перестали расти цены на авто, шины и топливо. По данным Центробанка, общий уровень инфляции в регионе по итогам августа составил 14,41%.

Средняя цена за один литр автомобильного бензина в Курганской области составляет 47 рублей, в Челябинской области — 48 рублей. По данным на август 2022 года, это самые низкие цены в Уральском федеральном округе. Такая статистика опубликована на сайте Росстата. «Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо в августе 2022 года. Курганская область. Стоимость одного литра бензина составляет 47,41 рублей. В том числе марки АИ-92 — 44,64 рубля, АИ-95 — 48,40 рублей, АИ-98 и выше — 58,26 рублей за литр. В Челябинской области бензин в среднем стоит 48,40 рублей. В том числе марки АИ-92 — 43,74 рубля, АИ-95 — 47,68 рублей, АИ-98 — 59,75 рублей», — говорится в документе. Самая дешевая цена на дизельное топливо среди уральских регионов в Челябинской области Также в данных регионах самые низкие цены на дизельное топливо в УрФО. В Челябинской области один литр стоит 53,5 рубля, в Курганской — 54 рубля. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области перестали расти цены на авто, шины и топливо. По данным Центробанка, общий уровень инфляции в регионе по итогам августа составил 14,41%.