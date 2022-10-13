ФАС начала наказывать мобильных операторов за повышение цен на связь

13 октября 2022 в 11:32 Размер текста - 17 +

В антимонопольной службе сообщили, что «Мегафон» повысил цены на тарифы в среднем на 12% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против оператора связи «Мегафон» за повышение цен. Об этом сообщает ФАС России. «ФАС возбудила дело в отношении оператора связи „Мегафон“», — пишет ФАС России в своем telegram-канале. В антимонопольной службе отметили, что оператор повысил тарифы на услуги 16,5 млн абонентов в среднем на 12%. Это не соответствует уровню инфляции с начала года. «Такая мера может привести к ущемлению интересов потребителей», — заключили в ФАС. В пресс-службе «Мегафон» с URA.RU поделились, что оператор заранее проинформировал ФАС об изменении стоимости тарифов. «Сейчас мы находимся в тесном контакте с ведомством и предоставляем дополнительные документы, подтверждающие нашу позицию», — заключили в пресс-службе. Ранее антимонопольная служба также обвинила «МТС» в необоснованном повышении цен, сообщает агентство Nation News. Компания не смогла доказать необходимость в повышении цен тарифов на 9,5%.

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против оператора связи «Мегафон» за повышение цен. Об этом сообщает ФАС России. «ФАС возбудила дело в отношении оператора связи „Мегафон“», — пишет ФАС России в своем telegram-канале. В антимонопольной службе отметили, что оператор повысил тарифы на услуги 16,5 млн абонентов в среднем на 12%. Это не соответствует уровню инфляции с начала года. «Такая мера может привести к ущемлению интересов потребителей», — заключили в ФАС. В пресс-службе «Мегафон» с URA.RU поделились, что оператор заранее проинформировал ФАС об изменении стоимости тарифов. «Сейчас мы находимся в тесном контакте с ведомством и предоставляем дополнительные документы, подтверждающие нашу позицию», — заключили в пресс-службе. Ранее антимонопольная служба также обвинила «МТС» в необоснованном повышении цен, сообщает агентство Nation News. Компания не смогла доказать необходимость в повышении цен тарифов на 9,5%.