ФАС начала наказывать мобильных операторов за повышение цен на связь

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В антимонопольной службе сообщили, что «Мегафон» повысил цены на тарифы в среднем на 12% Фото:

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против оператора связи «Мегафон» за повышение цен. Об этом сообщает ФАС России.

«ФАС возбудила дело в отношении оператора связи „Мегафон“», — пишет ФАС России в своем telegram-канале. В антимонопольной службе отметили, что оператор повысил тарифы на услуги 16,5 млн абонентов в среднем на 12%. Это не соответствует уровню инфляции с начала года. «Такая мера может привести к ущемлению интересов потребителей», — заключили в ФАС.

В пресс-службе «Мегафон» с URA.RU поделились, что оператор заранее проинформировал ФАС об изменении стоимости тарифов. «Сейчас мы находимся в тесном контакте с ведомством и предоставляем дополнительные документы, подтверждающие нашу позицию», — заключили в пресс-службе.

Ранее антимонопольная служба также обвинила «МТС» в необоснованном повышении цен, сообщает агентство Nation News. Компания не смогла доказать необходимость в повышении цен тарифов на 9,5%.

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Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против оператора связи «Мегафон» за повышение цен. Об этом сообщает ФАС России. «ФАС возбудила дело в отношении оператора связи „Мегафон“», — пишет ФАС России в своем telegram-канале. В антимонопольной службе отметили, что оператор повысил тарифы на услуги 16,5 млн абонентов в среднем на 12%. Это не соответствует уровню инфляции с начала года. «Такая мера может привести к ущемлению интересов потребителей», — заключили в ФАС. В пресс-службе «Мегафон» с URA.RU поделились, что оператор заранее проинформировал ФАС об изменении стоимости тарифов. «Сейчас мы находимся в тесном контакте с ведомством и предоставляем дополнительные документы, подтверждающие нашу позицию», — заключили в пресс-службе. Ранее антимонопольная служба также обвинила «МТС» в необоснованном повышении цен, сообщает агентство Nation News. Компания не смогла доказать необходимость в повышении цен тарифов на 9,5%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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