12 октября 2022

В Челябинскую область придут дожди. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ливень, ураган, зонт, непогода, шторм, климат, дождь
Дожди испортят челябинцам конец недели и начало выходных Фото:

Дождливая погода установится в Челябинской области с вечера 13 октября и продержится несколько дней. Об этом сообщили URA.RU в региональном гидрометеоцентре.

«Со второй половины четверга в Челябинской области местами начнутся небольшие дожди, на западе до умеренных. Они будут продолжаться ночью и днем 14 и 15 октября», — пояснили URA.RU в Челябинском ЦГМС.

В столицу региона, Челябинск, дожди придут в ночь на пятницу, 14 октября. Температура будет держаться на обычных для середины осени значениях: 2-7 градуса ночью и 7-13 градусов днем. Скорость ветра будет меняться от 3 до 8 метров в секунду.

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Дождливая погода установится в Челябинской области с вечера 13 октября и продержится несколько дней. Об этом сообщили URA.RU в региональном гидрометеоцентре. «Со второй половины четверга в Челябинской области местами начнутся небольшие дожди, на западе до умеренных. Они будут продолжаться ночью и днем 14 и 15 октября», — пояснили URA.RU в Челябинском ЦГМС. В столицу региона, Челябинск, дожди придут в ночь на пятницу, 14 октября. Температура будет держаться на обычных для середины осени значениях: 2-7 градуса ночью и 7-13 градусов днем. Скорость ветра будет меняться от 3 до 8 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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