Дожди испортят челябинцам конец недели и начало выходных
Дождливая погода установится в Челябинской области с вечера 13 октября и продержится несколько дней. Об этом сообщили URA.RU в региональном гидрометеоцентре.
«Со второй половины четверга в Челябинской области местами начнутся небольшие дожди, на западе до умеренных. Они будут продолжаться ночью и днем 14 и 15 октября», — пояснили URA.RU в Челябинском ЦГМС.
В столицу региона, Челябинск, дожди придут в ночь на пятницу, 14 октября. Температура будет держаться на обычных для середины осени значениях: 2-7 градуса ночью и 7-13 градусов днем. Скорость ветра будет меняться от 3 до 8 метров в секунду.
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