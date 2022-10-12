Дожди испортят челябинцам конец недели и начало выходных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дождливая погода установится в Челябинской области с вечера 13 октября и продержится несколько дней. Об этом сообщили URA.RU в региональном гидрометеоцентре.

«Со второй половины четверга в Челябинской области местами начнутся небольшие дожди, на западе до умеренных. Они будут продолжаться ночью и днем 14 и 15 октября», — пояснили URA.RU в Челябинском ЦГМС.

В столицу региона, Челябинск, дожди придут в ночь на пятницу, 14 октября. Температура будет держаться на обычных для середины осени значениях: 2-7 градуса ночью и 7-13 градусов днем. Скорость ветра будет меняться от 3 до 8 метров в секунду.