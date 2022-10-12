В ЯНАО с корабля «Николай Чудотворец» пропал матрос

13 октября 2022 в 11:59 Размер текста - 17 +

Пропавшего матроса ищут спасатели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) сотрудники «Ямалспас» ведут поиски пропавшего матроса с корабля «Николай Чудотворец». Мужчина не вернулся в каюту после ужина. «Водолазы обследуют акваторию реки Полуй. Работы осложняют нулевая видимость и захламление дна», — сообщает «Ямал-Медиа». Поиски пропавшего матроса продолжаются. Ранее URA.RU сообщало о погибшем местном жителе, управлявшем моторной лодкой на реке Сыня в Шурышкарском районе (ЯНАО). Подобный случай был зафиксирован на реке Таз (ЯНАО), где после опрокидовании лодки погиб мужчина.

В Салехарде (ЯНАО) сотрудники «Ямалспас» ведут поиски пропавшего матроса с корабля «Николай Чудотворец». Мужчина не вернулся в каюту после ужина. «Водолазы обследуют акваторию реки Полуй. Работы осложняют нулевая видимость и захламление дна», — сообщает «Ямал-Медиа». Поиски пропавшего матроса продолжаются. Ранее URA.RU сообщало о погибшем местном жителе, управлявшем моторной лодкой на реке Сыня в Шурышкарском районе (ЯНАО). Подобный случай был зафиксирован на реке Таз (ЯНАО), где после опрокидовании лодки погиб мужчина.