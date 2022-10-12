12 октября 2022
11 октября 2022

В ЯНАО с корабля «Николай Чудотворец» пропал матрос

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова в день открытия пляжного сезона, проверила работу спасателей на водоемах. Челябинск , мчс, море, озеро, спасатель, водоем, вода
Пропавшего матроса ищут спасатели Фото:

В Салехарде (ЯНАО) сотрудники «Ямалспас» ведут поиски пропавшего матроса с корабля «Николай Чудотворец». Мужчина не вернулся в каюту после ужина.

«Водолазы обследуют акваторию реки Полуй. Работы осложняют нулевая видимость и захламление дна», — сообщает «Ямал-Медиа».

Поиски пропавшего матроса продолжаются.

Ранее URA.RU сообщало о погибшем местном жителе, управлявшем моторной лодкой на реке Сыня в Шурышкарском районе (ЯНАО). Подобный случай был зафиксирован на реке Таз (ЯНАО), где после опрокидовании лодки погиб мужчина.

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В Салехарде (ЯНАО) сотрудники «Ямалспас» ведут поиски пропавшего матроса с корабля «Николай Чудотворец». Мужчина не вернулся в каюту после ужина. «Водолазы обследуют акваторию реки Полуй. Работы осложняют нулевая видимость и захламление дна», — сообщает «Ямал-Медиа». Поиски пропавшего матроса продолжаются. Ранее URA.RU сообщало о погибшем местном жителе, управлявшем моторной лодкой на реке Сыня в Шурышкарском районе (ЯНАО). Подобный случай был зафиксирован на реке Таз (ЯНАО), где после опрокидовании лодки погиб мужчина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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