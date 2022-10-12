В ЯНАО с корабля «Николай Чудотворец» пропал матрос

Пропавшего матроса ищут спасатели
В Салехарде (ЯНАО) сотрудники «Ямалспас» ведут поиски пропавшего матроса с корабля «Николай Чудотворец». Мужчина не вернулся в каюту после ужина.
«Водолазы обследуют акваторию реки Полуй. Работы осложняют нулевая видимость и захламление дна», — сообщает «Ямал-Медиа».
Поиски пропавшего матроса продолжаются.
Ранее URA.RU сообщало о погибшем местном жителе, управлявшем моторной лодкой на реке Сыня в Шурышкарском районе (ЯНАО). Подобный случай был зафиксирован на реке Таз (ЯНАО), где после опрокидовании лодки погиб мужчина.
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