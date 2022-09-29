В ЯНАО погиб местный житель, управлявший моторной лодкой

На реке Сыня в Шурышкарском районе ЯНАО перевернулась моторная лодка, ее водитель утонул

30 сентября 2022 в 10:40 Размер текста - 17 +

На борту моторной лодки в момент ЧП находились два человека Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель ЯНАО, управлявший моторной лодкой, погиб при опрокидывании судна на реке Сыня в Шурышкарском районе. Как сообщили представители Уральской транспортной прокуратуры, на момент происшествия на борту находились два человека. «На реке Сыня Шурышкарского района ЯНАО перевернулась моторная лодка, в которой находилось два местных жителя, один из них утонул. По предварительным данным управлял моторной лодкой погибший», — говорится в сообщении ведомства. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Прокуратурой проводится проверка соблюдения правил эксплуатации маломерных судов.

Житель ЯНАО, управлявший моторной лодкой, погиб при опрокидывании судна на реке Сыня в Шурышкарском районе. Как сообщили представители Уральской транспортной прокуратуры, на момент происшествия на борту находились два человека. «На реке Сыня Шурышкарского района ЯНАО перевернулась моторная лодка, в которой находилось два местных жителя, один из них утонул. По предварительным данным управлял моторной лодкой погибший», — говорится в сообщении ведомства. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Прокуратурой проводится проверка соблюдения правил эксплуатации маломерных судов.