В ЯНАО погиб местный житель, управлявший моторной лодкой

На борту моторной лодки в момент ЧП находились два человека
Житель ЯНАО, управлявший моторной лодкой, погиб при опрокидывании судна на реке Сыня в Шурышкарском районе. Как сообщили представители Уральской транспортной прокуратуры, на момент происшествия на борту находились два человека.
«На реке Сыня Шурышкарского района ЯНАО перевернулась моторная лодка, в которой находилось два местных жителя, один из них утонул. По предварительным данным управлял моторной лодкой погибший», — говорится в сообщении ведомства.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Прокуратурой проводится проверка соблюдения правил эксплуатации маломерных судов.
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