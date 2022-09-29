29 сентября 2022
28 сентября 2022

В ЯНАО погиб местный житель, управлявший моторной лодкой

На реке Сыня в Шурышкарском районе ЯНАО перевернулась моторная лодка, ее водитель утонул
© Служба новостей «URA.RU»
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На борту моторной лодки в момент ЧП находились два человека Фото:

Житель ЯНАО, управлявший моторной лодкой, погиб при опрокидывании судна на реке Сыня в Шурышкарском районе. Как сообщили представители Уральской транспортной прокуратуры, на момент происшествия на борту находились два человека.

«На реке Сыня Шурышкарского района ЯНАО перевернулась моторная лодка, в которой находилось два местных жителя, один из них утонул. По предварительным данным управлял моторной лодкой погибший», — говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Прокуратурой проводится проверка соблюдения правил эксплуатации маломерных судов.

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Житель ЯНАО, управлявший моторной лодкой, погиб при опрокидывании судна на реке Сыня в Шурышкарском районе. Как сообщили представители Уральской транспортной прокуратуры, на момент происшествия на борту находились два человека. «На реке Сыня Шурышкарского района ЯНАО перевернулась моторная лодка, в которой находилось два местных жителя, один из них утонул. По предварительным данным управлял моторной лодкой погибший», — говорится в сообщении ведомства. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Прокуратурой проводится проверка соблюдения правил эксплуатации маломерных судов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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