02 октября 2022
01 октября 2022
30 сентября 2022

В ЯНАО перевернулась лодка, погиб местный житель

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа ХМАО. Сургут, река, природа, лодка моторная, пейзаж
В перевернувшейся лодке погиб местный житель Фото:

Лодка с мужчиной и женщиной на борту перевернулась в Красноселькупском районе ЯНАО. Мужчина погиб, женщину спасла попутная лодка.

«ЧП произошло накануне. Дежурному диспетчеру пришло сообщение о том, что транспортное средство с мужчиной и женщиной перевернулось на реке Таз», — сообщают «Вести Ямал». По информации источника, спасенная пассажирка в помощи медиков не нуждалась. Тело погибшего обнаружили только на второй день поисков.

Ранее URA.RU сообщало о гибели жителя ЯНАО при опрокидывании лодки на реке Сыня в Шурышкарском районе. Такой же случай был зафиксирован в конце лета — тогда погибла женщина.

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Лодка с мужчиной и женщиной на борту перевернулась в Красноселькупском районе ЯНАО. Мужчина погиб, женщину спасла попутная лодка. «ЧП произошло накануне. Дежурному диспетчеру пришло сообщение о том, что транспортное средство с мужчиной и женщиной перевернулось на реке Таз», — сообщают «Вести Ямал». По информации источника, спасенная пассажирка в помощи медиков не нуждалась. Тело погибшего обнаружили только на второй день поисков. Ранее URA.RU сообщало о гибели жителя ЯНАО при опрокидывании лодки на реке Сыня в Шурышкарском районе. Такой же случай был зафиксирован в конце лета — тогда погибла женщина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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