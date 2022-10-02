В ЯНАО перевернулась лодка, погиб местный житель

В перевернувшейся лодке погиб местный житель
Лодка с мужчиной и женщиной на борту перевернулась в Красноселькупском районе ЯНАО. Мужчина погиб, женщину спасла попутная лодка.
«ЧП произошло накануне. Дежурному диспетчеру пришло сообщение о том, что транспортное средство с мужчиной и женщиной перевернулось на реке Таз», — сообщают «Вести Ямал». По информации источника, спасенная пассажирка в помощи медиков не нуждалась. Тело погибшего обнаружили только на второй день поисков.
Ранее URA.RU сообщало о гибели жителя ЯНАО при опрокидывании лодки на реке Сыня в Шурышкарском районе. Такой же случай был зафиксирован в конце лета — тогда погибла женщина.
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