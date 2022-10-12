Свердловская вдова до смерти изрезала нового любовника

13 октября 2022 в 11:49 Размер текста - 17 +

Татьяна Голоушкина защищалась от нападения сожителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Березовского Татьяна Голоушкина (Свердловская область), ранее потерявшая мужа, зарезала ревновавшего сожителя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Преступление произошло 11 февраля, однако известно о нем стало сейчас. «В момент ссоры он схватил [Татьяну Голоушкину] за волосы и потянул назад. Не растерявшись, женщина схватила со стола нож, которым нанесла сожителю удар в область живота», — говорится в сообщении пресс-службы. После удара мужчина прекратил тянуть Голоушкину за волосы и отступил. Однако она подошла к своему любовнику и продолжила бить ножом, пока мужчина истекал кровью. Его госпитализировали, но врачи не смогли спасти жизнь изрезанного. Девушку отправили в колонию на девять лет. Ранее URA.RU сообщало о свердловчанине, который убил знакомую во время застолья. Поводом послужило оскорбление в адрес убийцы.

Жительница Березовского Татьяна Голоушкина (Свердловская область), ранее потерявшая мужа, зарезала ревновавшего сожителя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Преступление произошло 11 февраля, однако известно о нем стало сейчас. «В момент ссоры он схватил [Татьяну Голоушкину] за волосы и потянул назад. Не растерявшись, женщина схватила со стола нож, которым нанесла сожителю удар в область живота», — говорится в сообщении пресс-службы. После удара мужчина прекратил тянуть Голоушкину за волосы и отступил. Однако она подошла к своему любовнику и продолжила бить ножом, пока мужчина истекал кровью. Его госпитализировали, но врачи не смогли спасти жизнь изрезанного. Девушку отправили в колонию на девять лет. Ранее URA.RU сообщало о свердловчанине, который убил знакомую во время застолья. Поводом послужило оскорбление в адрес убийцы.