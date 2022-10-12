12 октября 2022

Свердловская вдова до смерти изрезала нового любовника

© Служба новостей «URA.RU»
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Татьяна Голоушкина защищалась от нападения сожителя Фото:

Жительница Березовского Татьяна Голоушкина (Свердловская область), ранее потерявшая мужа, зарезала ревновавшего сожителя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Преступление произошло 11 февраля, однако известно о нем стало сейчас.

«В момент ссоры он схватил [Татьяну Голоушкину] за волосы и потянул назад. Не растерявшись, женщина схватила со стола нож, которым нанесла сожителю удар в область живота», — говорится в сообщении пресс-службы.

После удара мужчина прекратил тянуть Голоушкину за волосы и отступил. Однако она подошла к своему любовнику и продолжила бить ножом, пока мужчина истекал кровью. Его госпитализировали, но врачи не смогли спасти жизнь изрезанного. Девушку отправили в колонию на девять лет.

Ранее URA.RU сообщало о свердловчанине, который убил знакомую во время застолья. Поводом послужило оскорбление в адрес убийцы.

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Жительница Березовского Татьяна Голоушкина (Свердловская область), ранее потерявшая мужа, зарезала ревновавшего сожителя. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Преступление произошло 11 февраля, однако известно о нем стало сейчас. «В момент ссоры он схватил [Татьяну Голоушкину] за волосы и потянул назад. Не растерявшись, женщина схватила со стола нож, которым нанесла сожителю удар в область живота», — говорится в сообщении пресс-службы. После удара мужчина прекратил тянуть Голоушкину за волосы и отступил. Однако она подошла к своему любовнику и продолжила бить ножом, пока мужчина истекал кровью. Его госпитализировали, но врачи не смогли спасти жизнь изрезанного. Девушку отправили в колонию на девять лет. Ранее URA.RU сообщало о свердловчанине, который убил знакомую во время застолья. Поводом послужило оскорбление в адрес убийцы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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