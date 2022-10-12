В военкомате ХМАО раскрыли, ждут ли они нового задания по мобилизации

В Ханты-Мансийском автономном округе не ждут появления нового задания по частичной мобилизации. Об этом URA.RU сообщили в военкомате и в правительстве Югры.
«Нет и не ожидается никакого нового мобилизационного задания. Продолжается работа по нормативу, изначально определенному Верховным Главнокомандующим», — сказал начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата ХМАО Алексей Голиков.
Наряд по числу мобилизованных в ХМАО был выполнен, даже с учетом ошибочно мобилизованных. Сейчас продолжается формирование резерва. «Нет очередных, вторых или первых партий, нет первых, вторых и последующих волн. Есть плановая работа по выполнению указа Верховного Главнокомандующего о частичной мобилизации, численность озвучена официально», — сказал заместитель губернатора ХМАО Александр Тиртока.
Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока заявил о возвращении больше 100 ошибочно мобилизованных югорчан домой. На их замену в учебные центры уже направили других военнообязанных из ХМАО.
Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября для защиты суверенитета и целостности страны. Планируется призвать на военную службу порядка 300 тысяч резервистов, имеющих подходящую воинскую специальность. Мобилизация не коснется студентов вузов, солдат-срочников, а также работников оборонно-промышленного комплекса РФ.
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