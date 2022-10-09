Вице-губернатор ХМАО: больше 100 ошибочно мобилизованных югорчан вернулись домой

10 октября 2022 в 20:00 Размер текста - 17 +

Ошибочно мобилизованных продолжают отправлять домой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Больше 100 ошибочно мобилизованных из ХМАО вернули домой из военных гарнизонов, где они проходили боевое слаживание. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Александр Тиртока. «Мы уже больше ста человек вернули домой по ошибочной мобилизации. Продолжают возникать вопросы по здоровью. У кого-то мениск, у кого-то спина, естественно, военно-врачебные комиссии отрабатывают и с медицинскими учреждениями налажен контакт и при подтверждении ошибки алгоритм отработан и сейчас такая работа проводится», — сказал Тиртока.



В военкомате ХМАО посоветовали сразу приносить медицинские документы, если военнослужащий запаса имеет серьезные ограничения по здоровью. Чтобы не тратить время и силы специалистов и не возвращать его потом из учебного центра домой.



Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО отрицают начало второй волны мобилизации. В Югре пока не планируются новые отправки мобилизованных югорчан в военные учебные центры. Повестки пребывающим в запасе гражданам продолжают поступать для формирования мобилизационного резерва.



Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что основная ее задача — защита мирного населения ДНР и ЛНР.

Больше 100 ошибочно мобилизованных из ХМАО вернули домой из военных гарнизонов, где они проходили боевое слаживание. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Александр Тиртока. «Мы уже больше ста человек вернули домой по ошибочной мобилизации. Продолжают возникать вопросы по здоровью. У кого-то мениск, у кого-то спина, естественно, военно-врачебные комиссии отрабатывают и с медицинскими учреждениями налажен контакт и при подтверждении ошибки алгоритм отработан и сейчас такая работа проводится», — сказал Тиртока. В военкомате ХМАО посоветовали сразу приносить медицинские документы, если военнослужащий запаса имеет серьезные ограничения по здоровью. Чтобы не тратить время и силы специалистов и не возвращать его потом из учебного центра домой. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО отрицают начало второй волны мобилизации. В Югре пока не планируются новые отправки мобилизованных югорчан в военные учебные центры. Повестки пребывающим в запасе гражданам продолжают поступать для формирования мобилизационного резерва. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что основная ее задача — защита мирного населения ДНР и ЛНР.