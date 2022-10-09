Вице-губернатор ХМАО: больше 100 ошибочно мобилизованных югорчан вернулись домой

Больше 100 ошибочно мобилизованных из ХМАО вернули домой из военных гарнизонов, где они проходили боевое слаживание. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Александр Тиртока.
«Мы уже больше ста человек вернули домой по ошибочной мобилизации. Продолжают возникать вопросы по здоровью. У кого-то мениск, у кого-то спина, естественно, военно-врачебные комиссии отрабатывают и с медицинскими учреждениями налажен контакт и при подтверждении ошибки алгоритм отработан и сейчас такая работа проводится», — сказал Тиртока.
В военкомате ХМАО посоветовали сразу приносить медицинские документы, если военнослужащий запаса имеет серьезные ограничения по здоровью. Чтобы не тратить время и силы специалистов и не возвращать его потом из учебного центра домой.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО отрицают начало второй волны мобилизации. В Югре пока не планируются новые отправки мобилизованных югорчан в военные учебные центры. Повестки пребывающим в запасе гражданам продолжают поступать для формирования мобилизационного резерва.
Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что основная ее задача — защита мирного населения ДНР и ЛНР.
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