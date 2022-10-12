Челябинский губернатор назначил нового замминистра здравоохранения региона

Постановление о назначении Натальи Шеломомой глава региона подписал 10 октября
Новым замминистра здравоохранения Челябинской области стала Наталья Шеломова. Документ о назначении подписан губернатором Алексеем Текслером и опубликован на официальном интернет-сайте правовой информации.
«Назначить Шеломову Наталью Николаевну заместителем министра здравоохранения Челябинской области. Установить ей испытательный срок в три месяца», — говорится в документе.
Шеломова являлась действующим начальником медицинской части клиники Южно-Уральского медуниверситета. На посту замминистра она заменила Наталью Колчинскую, которая в августе подала в отставку.
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