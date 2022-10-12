12 октября 2022

Челябинский губернатор назначил нового замминистра здравоохранения региона

© Служба новостей «URA.RU»
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Постановление о назначении Натальи Шеломомой глава региона подписал 10 октября Фото:

Новым замминистра здравоохранения Челябинской области стала Наталья Шеломова. Документ о назначении подписан губернатором Алексеем Текслером и опубликован на официальном интернет-сайте правовой информации.

«Назначить Шеломову Наталью Николаевну заместителем министра здравоохранения Челябинской области. Установить ей испытательный срок в три месяца», — говорится в документе.

Шеломова являлась действующим начальником медицинской части клиники Южно-Уральского медуниверситета. На посту замминистра она заменила Наталью Колчинскую, которая в августе подала в отставку.

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Новым замминистра здравоохранения Челябинской области стала Наталья Шеломова. Документ о назначении подписан губернатором Алексеем Текслером и опубликован на официальном интернет-сайте правовой информации. «Назначить Шеломову Наталью Николаевну заместителем министра здравоохранения Челябинской области. Установить ей испытательный срок в три месяца», — говорится в документе. Шеломова являлась действующим начальником медицинской части клиники Южно-Уральского медуниверситета. На посту замминистра она заменила Наталью Колчинскую, которая в августе подала в отставку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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