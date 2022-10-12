В Тюменской области чиновники скинулись на помощь мобилизованным

13 октября 2022 в 17:04 Размер текста - 17 +

Глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов и его подчиненные собрали 100 тысяч рублей Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Сотрудники администрации Нижнетавдинского района (Тюменская область) собрали 100 тысяч рублей на покупку оборудования для мобилизованных жителей региона. Об этом сообщают в telegram-канале мэрии. Чиновники приняли участие в акции «100 миллионов для Победы». «Коллектив администрации Нижнетавдинского муниципального района поддержал инициативу собрать „100 миллионов для Победы“. Глава района Валерий Борисов обратился с призывом к коллегам принять участие в сборе 100 000 рублей на приобретение специального оборудования для мобилизованных граждан. На 12 октября эта сумма была собрана», — сообщили в telegram-канале мэрии. Сбор средств в администрации назвали вкладом в победу над украинским нацизмом. Проект «100 миллионов для Победы» ранее был запущен региональным отделением партии «Единая Россия». Его цель — собрать необходимую сумму с тысячи меценатов, а средства направить на закупку квадрокоптеров, тепловизоров, дальномеров и других спецсредств, нужных участникам СВО и мобилизованным тюменцам.

Сотрудники администрации Нижнетавдинского района (Тюменская область) собрали 100 тысяч рублей на покупку оборудования для мобилизованных жителей региона. Об этом сообщают в telegram-канале мэрии. Чиновники приняли участие в акции «100 миллионов для Победы». «Коллектив администрации Нижнетавдинского муниципального района поддержал инициативу собрать „100 миллионов для Победы“. Глава района Валерий Борисов обратился с призывом к коллегам принять участие в сборе 100 000 рублей на приобретение специального оборудования для мобилизованных граждан. На 12 октября эта сумма была собрана», — сообщили в telegram-канале мэрии. Сбор средств в администрации назвали вкладом в победу над украинским нацизмом. Проект «100 миллионов для Победы» ранее был запущен региональным отделением партии «Единая Россия». Его цель — собрать необходимую сумму с тысячи меценатов, а средства направить на закупку квадрокоптеров, тепловизоров, дальномеров и других спецсредств, нужных участникам СВО и мобилизованным тюменцам.