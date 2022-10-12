Контрактник из ХМАО погиб на Украине

Во время специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец города Белоярского (ХМАО) Данил Ким. Информация об этом появилась в официальной группе региона «ВКонтакте».
«Заместитель командира взвода старший сержант Данил Ким погиб 5 октября на Украине в ходе СВО. Об этом узнали от сослуживца, который вел бой рядом с жителем ХМАО. Оба получили ранения, однако, для Данилу она оказались смертельными», — уточняется в группе «Югра».
Данил Ким будет похоронен в Белоярском. В школе, где учился Данил, будет организован уголок памяти. Власти ХМАО оказывают юридическую, психологическую и материальную помощь семье погибшего.
Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина главная задача- демилитаризация и денацификация Украины.
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