12 октября 2022

Контрактник из ХМАО погиб на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проводы контрактников. Тюмень , военные, солдаты, служба по контракту, контрактники
Данил Ким погиб 5 октября на территории Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец города Белоярского (ХМАО) Данил Ким. Информация об этом появилась в официальной группе региона «ВКонтакте».

«Заместитель командира взвода старший сержант Данил Ким погиб 5 октября на Украине в ходе СВО. Об этом узнали от сослуживца, который вел бой рядом с жителем ХМАО. Оба получили ранения, однако, для Данилу она оказались смертельными», — уточняется в группе «Югра».

Данил Ким будет похоронен в Белоярском. В школе, где учился Данил, будет организован уголок памяти. Власти ХМАО оказывают юридическую, психологическую и материальную помощь семье погибшего.

Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина главная задача- демилитаризация и денацификация Украины.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

Во время специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец города Белоярского (ХМАО) Данил Ким. Информация об этом появилась в официальной группе региона «ВКонтакте». «Заместитель командира взвода старший сержант Данил Ким погиб 5 октября на Украине в ходе СВО. Об этом узнали от сослуживца, который вел бой рядом с жителем ХМАО. Оба получили ранения, однако, для Данилу она оказались смертельными», — уточняется в группе «Югра». Данил Ким будет похоронен в Белоярском. В школе, где учился Данил, будет организован уголок памяти. Власти ХМАО оказывают юридическую, психологическую и материальную помощь семье погибшего. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина главная задача- демилитаризация и денацификация Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...