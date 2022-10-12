Житель ХМАО укусил полицейского за палец

Житель Урая подрался с двумя полицейскими, ударив одного сотрудника по голове, а второго мужчина укусил за палец. Об этом URA.RU сообщили в СК по ХМАО.
«Обвиняемый, находясь у здания Урайской городской клинической больницы, куда был доставлен для медицинского освидетельствования в связи с нарушением общественного порядка, не желая нести административную ответственность и содержаться в помещении для административно задержанных, оказал сопротивление сотрудникам вневедомственной охраны, при этом нанес одному из них удар рукой в область головы, а второго укусил за палец в процессе борьбы», — говорится в сообщении ведомства.
Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия. Дебоширу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Нефтеюганска обматерила полицейского и укусила за бедро. Женщину задержали за распитие спиртных напитков в общественном месте.
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