12 октября 2022

Житель ХМАО укусил полицейского за палец

© Служба новостей «URA.RU»
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Подпольный игровой клуб. Тюмень, полицейский, полиция
Полицейские пытались доставить дебошира на медицинское освидетельствование Фото:

Житель Урая подрался с двумя полицейскими, ударив одного сотрудника по голове, а второго мужчина укусил за палец. Об этом URA.RU сообщили в СК по ХМАО.

«Обвиняемый, находясь у здания Урайской городской клинической больницы, куда был доставлен для медицинского освидетельствования в связи с нарушением общественного порядка, не желая нести административную ответственность и содержаться в помещении для административно задержанных, оказал сопротивление сотрудникам вневедомственной охраны, при этом нанес одному из них удар рукой в область головы, а второго укусил за палец в процессе борьбы», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия. Дебоширу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Нефтеюганска обматерила полицейского и укусила за бедро. Женщину задержали за распитие спиртных напитков в общественном месте.

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Житель Урая подрался с двумя полицейскими, ударив одного сотрудника по голове, а второго мужчина укусил за палец. Об этом URA.RU сообщили в СК по ХМАО. «Обвиняемый, находясь у здания Урайской городской клинической больницы, куда был доставлен для медицинского освидетельствования в связи с нарушением общественного порядка, не желая нести административную ответственность и содержаться в помещении для административно задержанных, оказал сопротивление сотрудникам вневедомственной охраны, при этом нанес одному из них удар рукой в область головы, а второго укусил за палец в процессе борьбы», — говорится в сообщении ведомства. Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия. Дебоширу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Нефтеюганска обматерила полицейского и укусила за бедро. Женщину задержали за распитие спиртных напитков в общественном месте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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