Жительница Кургана обвинила медиков в смерти пациента

13 октября 2022 в 18:26 Размер текста - 17 +

Бригада БСМП отказалась госпитализировать пациента с инфарктом, позже он умер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Кургана обвинила медиков в смерти дедушки из-за того, что бригада скорой помощи вовремя не выявила инфаркт и отказалась его госпитализировать. Об этом девушка написала в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте». «10.10.2022 был вызов скорой помощи для моего дедушки на номер телефона 103 в 10:36. По приезду скорой медицинской помощи никакая помощь моему дедушке оказана не была. Более того, врач отказалась делать ЭКГ. Свой поступок она обосновала мне тем, что не видит в этом никакого смысла. После чего скорая уехала», — написала Анжелика Тобола в курганском паблике. Автор отметила, что вызвала скорую повторно, когда состояние родственника ухудшилось. Вторая бригада в срочном порядке госпитализировала дедушку в Курганскую городскую больницу №2, где ему поставили диагноз — обширный инфаркт. «После чего на реанимации его перевезли в БСМП. Там этот диагноз подтвердили. 12.10.2022 он скончался в 04:31 в реанимации БСМП. Прошу как можно быстрее разобраться в данной ситуации и предпринять меры! Если бы первая скорая его забрала, то все обошлось и он был бы жив», — считает втор поста. В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что по указанной в посте информации будет проведена внутренняя проверка. В случае выявления нарушений в действиях медицинских работников при оказании медицинской помощи, к виновным лицам будут применены меры дисциплинарного взыскания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Кургана обвинила медиков в смерти дедушки из-за того, что бригада скорой помощи вовремя не выявила инфаркт и отказалась его госпитализировать. Об этом девушка написала в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте». «10.10.2022 был вызов скорой помощи для моего дедушки на номер телефона 103 в 10:36. По приезду скорой медицинской помощи никакая помощь моему дедушке оказана не была. Более того, врач отказалась делать ЭКГ. Свой поступок она обосновала мне тем, что не видит в этом никакого смысла. После чего скорая уехала», — написала Анжелика Тобола в курганском паблике. Автор отметила, что вызвала скорую повторно, когда состояние родственника ухудшилось. Вторая бригада в срочном порядке госпитализировала дедушку в Курганскую городскую больницу №2, где ему поставили диагноз — обширный инфаркт. «После чего на реанимации его перевезли в БСМП. Там этот диагноз подтвердили. 12.10.2022 он скончался в 04:31 в реанимации БСМП. Прошу как можно быстрее разобраться в данной ситуации и предпринять меры! Если бы первая скорая его забрала, то все обошлось и он был бы жив», — считает втор поста. В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что по указанной в посте информации будет проведена внутренняя проверка. В случае выявления нарушений в действиях медицинских работников при оказании медицинской помощи, к виновным лицам будут применены меры дисциплинарного взыскания.