12 октября 2022

Губернатор Махонин проверил выполнение гособоронзаказа на пермском заводе

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Межрегиональный экспортный форум МЭФ-22. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин отметил, что предприятие справляется со своими задачами Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил с проверкой предприятие «Кираса», выполняющее гособороназаказ. Компания занимается созданием средств бронезащиты и боевой экипировки. О результатах проверки глава края написал у себя в telegram-канале.

«Продолжаю объезд наших предприятий, усиленно работающих над выполнением гособоронзаказа. ЗАО „Кираса“ с поставленными задачами справляется, одновременно продолжая работу по совершенствованию новейших видов боевой экипировки», — отметил Махонин.

«Кираса» разрабатывает и выпускает бронежилеты, шлемы, маскировочные, защитные комплекты и другую спецэкипировку. Поставляет предприятие продукцию в Минобороны и силовые структуры. Глава края отметил, что для создания экипировки используются российские ткани. Компании сейчас не хватает швей, поэтому работодатель готов обучать новых сотрудников.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил с проверкой предприятие «Кираса», выполняющее гособороназаказ. Компания занимается созданием средств бронезащиты и боевой экипировки. О результатах проверки глава края написал у себя в telegram-канале. «Продолжаю объезд наших предприятий, усиленно работающих над выполнением гособоронзаказа. ЗАО „Кираса“ с поставленными задачами справляется, одновременно продолжая работу по совершенствованию новейших видов боевой экипировки», — отметил Махонин. «Кираса» разрабатывает и выпускает бронежилеты, шлемы, маскировочные, защитные комплекты и другую спецэкипировку. Поставляет предприятие продукцию в Минобороны и силовые структуры. Глава края отметил, что для создания экипировки используются российские ткани. Компании сейчас не хватает швей, поэтому работодатель готов обучать новых сотрудников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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