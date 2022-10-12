Губернатор Махонин проверил выполнение гособоронзаказа на пермском заводе

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил с проверкой предприятие «Кираса», выполняющее гособороназаказ. Компания занимается созданием средств бронезащиты и боевой экипировки. О результатах проверки глава края написал у себя в telegram-канале.
«Продолжаю объезд наших предприятий, усиленно работающих над выполнением гособоронзаказа. ЗАО „Кираса“ с поставленными задачами справляется, одновременно продолжая работу по совершенствованию новейших видов боевой экипировки», — отметил Махонин.
«Кираса» разрабатывает и выпускает бронежилеты, шлемы, маскировочные, защитные комплекты и другую спецэкипировку. Поставляет предприятие продукцию в Минобороны и силовые структуры. Глава края отметил, что для создания экипировки используются российские ткани. Компании сейчас не хватает швей, поэтому работодатель готов обучать новых сотрудников.
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