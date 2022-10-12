В Сургуте вырос спрос на аренду квартир

13 октября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Спрос на квартиры не упал даже после начала мобилизации Фото: Анна Майорова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) осенью вырос спрос на аренду квартир. Причем речь идет как о долгосрочной аренде, так и об аренде квартир посуточно, рассказали корреспонденту URA.RU в одном из городских агентств недвижимости. «Это сезонный процесс. В Сургут на учебу осенью приезжают студенты. Поэтому спрос высокий. Даже мобилизация не повиляла. Было несколько инцидентов, когда молодые люди, испугавшись, что их заберут на фронт, бросали все вещи и уезжали в соседние страны. Однако это уравновешивалось потоком беженцев из Украины», — уточнил риелтор. По словам специалиста, в Сургуте сейчас наблюдается дефицит ликвидного арендного жилья. А то, что появляется на рынке, не представляет интереса для квартиросъемщиков. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО продают квартиры на вторичном рынке со скидками от 6 до 20%. Это рекордные показатели за последние пять лет.

В Сургуте (ХМАО) осенью вырос спрос на аренду квартир. Причем речь идет как о долгосрочной аренде, так и об аренде квартир посуточно, рассказали корреспонденту URA.RU в одном из городских агентств недвижимости. «Это сезонный процесс. В Сургут на учебу осенью приезжают студенты. Поэтому спрос высокий. Даже мобилизация не повиляла. Было несколько инцидентов, когда молодые люди, испугавшись, что их заберут на фронт, бросали все вещи и уезжали в соседние страны. Однако это уравновешивалось потоком беженцев из Украины», — уточнил риелтор. По словам специалиста, в Сургуте сейчас наблюдается дефицит ликвидного арендного жилья. А то, что появляется на рынке, не представляет интереса для квартиросъемщиков. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО продают квартиры на вторичном рынке со скидками от 6 до 20%. Это рекордные показатели за последние пять лет.