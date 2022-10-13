В Львовской области расстреляли военный объект

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
По военному объекту в Львовской области ударили двумя ракетами, пояснил Максим Козицкий Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Львовской области запустили три ракеты в военный объект. Об этом сообщил глава областной военной администрации региона Максим Козицкий.

«Попали в один из военных объектов во Львовской области. Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет. <…> Три ракеты, два попадания», — написал он в своем telegram-канале. Также Козицкий уточнил, что одна из выпущенных ракет была сбита силами ПВО.

С 10 октября сообщалось о взрывах на территории Украины. В результате ракетных ударов была повреждена важнейшая инфраструктура страны, в частности ТЭЦ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью демилитаризации и денацификации страны.

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В Львовской области запустили три ракеты в военный объект. Об этом сообщил глава областной военной администрации региона Максим Козицкий. «Попали в один из военных объектов во Львовской области. Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет. <…> Три ракеты, два попадания», — написал он в своем telegram-канале. Также Козицкий уточнил, что одна из выпущенных ракет была сбита силами ПВО. С 10 октября сообщалось о взрывах на территории Украины. В результате ракетных ударов была повреждена важнейшая инфраструктура страны, в частности ТЭЦ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью демилитаризации и денацификации страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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