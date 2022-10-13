В Львовской области расстреляли военный объект

13 октября 2022 в 19:14 Размер текста - 17 +

По военному объекту в Львовской области ударили двумя ракетами, пояснил Максим Козицкий Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Львовской области запустили три ракеты в военный объект. Об этом сообщил глава областной военной администрации региона Максим Козицкий. «Попали в один из военных объектов во Львовской области. Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет. <…> Три ракеты, два попадания», — написал он в своем telegram-канале. Также Козицкий уточнил, что одна из выпущенных ракет была сбита силами ПВО. С 10 октября сообщалось о взрывах на территории Украины. В результате ракетных ударов была повреждена важнейшая инфраструктура страны, в частности ТЭЦ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью демилитаризации и денацификации страны.

В Львовской области запустили три ракеты в военный объект. Об этом сообщил глава областной военной администрации региона Максим Козицкий. «Попали в один из военных объектов во Львовской области. Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет. <…> Три ракеты, два попадания», — написал он в своем telegram-канале. Также Козицкий уточнил, что одна из выпущенных ракет была сбита силами ПВО. С 10 октября сообщалось о взрывах на территории Украины. В результате ракетных ударов была повреждена важнейшая инфраструктура страны, в частности ТЭЦ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью демилитаризации и денацификации страны.