Военком Пермского края рассказал о сроках выплат денег мобилизованным

Пермский военком: выплаты мобилизованным начислят с 10 по 20 число каждого месяца
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9-е заседание законодательного собрания Пермского края. Пермь, коковин александр
Александр Коковин уточнил сроки денежных выплат мобилизованным Фото:
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Мобилизация в России

Военнослужащие, призванные в рамках мобилизации для участия в спецоперации, будут получать денежное довольствие в период с 10 по 20 число месяца. Об этом в прямом эфире, трансляция которого ведется в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте», сказал военный комиссар края Александр Коковин.

«Выплаты мобилизованным из числа граждан, призванных по мобилизации, проводятся в период с 10 по 20 число за предыдущий месяц. Скажем, если гражданин был направлен в воинскую часть с 26 по 30 октября, то в период с 10 по 20 [ноября] ему должно быть выплачено денежное довольствие», — отметил Коковин.

Военком края также напомнил о кредитных каникулах, которые положены призванным на фронт резервистам. О проведении мобилизации 21 сентября объявил президент РФ Владимир Путин. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что регион полностью выполнил план по мобилизации резервистов и их отправке в учебные центры.

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Военнослужащие, призванные в рамках мобилизации для участия в спецоперации, будут получать денежное довольствие в период с 10 по 20 число месяца. Об этом в прямом эфире, трансляция которого ведется в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте», сказал военный комиссар края Александр Коковин. «Выплаты мобилизованным из числа граждан, призванных по мобилизации, проводятся в период с 10 по 20 число за предыдущий месяц. Скажем, если гражданин был направлен в воинскую часть с 26 по 30 октября, то в период с 10 по 20 [ноября] ему должно быть выплачено денежное довольствие», — отметил Коковин. Военком края также напомнил о кредитных каникулах, которые положены призванным на фронт резервистам. О проведении мобилизации 21 сентября объявил президент РФ Владимир Путин. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что регион полностью выполнил план по мобилизации резервистов и их отправке в учебные центры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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