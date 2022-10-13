Военком Пермского края рассказал о сроках выплат денег мобилизованным

Пермский военком: выплаты мобилизованным начислят с 10 по 20 число каждого месяца

13 октября 2022 в 19:46 Размер текста - 17 +

Александр Коковин уточнил сроки денежных выплат мобилизованным Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Военнослужащие, призванные в рамках мобилизации для участия в спецоперации, будут получать денежное довольствие в период с 10 по 20 число месяца. Об этом в прямом эфире, трансляция которого ведется в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте», сказал военный комиссар края Александр Коковин. «Выплаты мобилизованным из числа граждан, призванных по мобилизации, проводятся в период с 10 по 20 число за предыдущий месяц. Скажем, если гражданин был направлен в воинскую часть с 26 по 30 октября, то в период с 10 по 20 [ноября] ему должно быть выплачено денежное довольствие», — отметил Коковин. Военком края также напомнил о кредитных каникулах, которые положены призванным на фронт резервистам. О проведении мобилизации 21 сентября объявил президент РФ Владимир Путин. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что регион полностью выполнил план по мобилизации резервистов и их отправке в учебные центры.

Военнослужащие, призванные в рамках мобилизации для участия в спецоперации, будут получать денежное довольствие в период с 10 по 20 число месяца. Об этом в прямом эфире, трансляция которого ведется в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте», сказал военный комиссар края Александр Коковин. «Выплаты мобилизованным из числа граждан, призванных по мобилизации, проводятся в период с 10 по 20 число за предыдущий месяц. Скажем, если гражданин был направлен в воинскую часть с 26 по 30 октября, то в период с 10 по 20 [ноября] ему должно быть выплачено денежное довольствие», — отметил Коковин. Военком края также напомнил о кредитных каникулах, которые положены призванным на фронт резервистам. О проведении мобилизации 21 сентября объявил президент РФ Владимир Путин. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что регион полностью выполнил план по мобилизации резервистов и их отправке в учебные центры.