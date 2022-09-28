Мобилизованным пермякам предоставят кредитные каникулы

29 сентября 2022 в 16:05 Размер текста - 17 +

В Перми кредитные каникулы мобилизованным предоставляют Сбербанк и ВТБ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Пермякам, отправившимся на фронт, будут предоставлены кредитные каникулы. В Перми эту информацию подтвердили два банка — Сбербанк и ВТБ. Об этом корреспонденту URA.RU на призывном пункте рассказал военком Пермского края Александр Коковин. «В Москве в банках вопрос по предоставлению кредитных каникул решен. В регионы эти указания спускаются не так быстро. Тем не менее, я лично общался с руководителями Сбербанка и ВТБ, они уже готовы оформлять кредитные каникулы мобилизованным пермякам», — сообщил Коковин.



Близкий родственник мобилизованного должен прийти в военкомат, получить справку о том, что он был призван и убыл по месту службы. Этот документ необходимо предоставить банку, в котором открыт кредит. После чего будут предоставлены кредитные каникулы. В случае смерти призывника кредит будет полностью закрыт. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Министр территориальной безопасности Виктор Батмазов сообщил, что все жители Пермского края, подлежащие мобилизации, оповещены об этом.

Пермякам, отправившимся на фронт, будут предоставлены кредитные каникулы. В Перми эту информацию подтвердили два банка — Сбербанк и ВТБ. Об этом корреспонденту URA.RU на призывном пункте рассказал военком Пермского края Александр Коковин. «В Москве в банках вопрос по предоставлению кредитных каникул решен. В регионы эти указания спускаются не так быстро. Тем не менее, я лично общался с руководителями Сбербанка и ВТБ, они уже готовы оформлять кредитные каникулы мобилизованным пермякам», — сообщил Коковин. Близкий родственник мобилизованного должен прийти в военкомат, получить справку о том, что он был призван и убыл по месту службы. Этот документ необходимо предоставить банку, в котором открыт кредит. После чего будут предоставлены кредитные каникулы. В случае смерти призывника кредит будет полностью закрыт. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Министр территориальной безопасности Виктор Батмазов сообщил, что все жители Пермского края, подлежащие мобилизации, оповещены об этом.