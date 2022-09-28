28 сентября 2022

Мобилизованным пермякам предоставят кредитные каникулы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19, банкомат, банк, кредит, ипотека, деньги, купюры, внесение наличных, платеж по кредиту, платеж по ипотеке, погашение долгов
В Перми кредитные каникулы мобилизованным предоставляют Сбербанк и ВТБ Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Пермякам, отправившимся на фронт, будут предоставлены кредитные каникулы. В Перми эту информацию подтвердили два банка — Сбербанк и ВТБ. Об этом корреспонденту URA.RU на призывном пункте рассказал военком Пермского края Александр Коковин.

«В Москве в банках вопрос по предоставлению кредитных каникул решен. В регионы эти указания спускаются не так быстро. Тем не менее, я лично общался с руководителями Сбербанка и ВТБ, они уже готовы оформлять кредитные каникулы мобилизованным пермякам», — сообщил Коковин.

Близкий родственник мобилизованного должен прийти в военкомат, получить справку о том, что он был призван и убыл по месту службы. Этот документ необходимо предоставить банку, в котором открыт кредит. После чего будут предоставлены кредитные каникулы. В случае смерти призывника кредит будет полностью закрыт.

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Министр территориальной безопасности Виктор Батмазов сообщил, что все жители Пермского края, подлежащие мобилизации, оповещены об этом.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Пермякам, отправившимся на фронт, будут предоставлены кредитные каникулы. В Перми эту информацию подтвердили два банка — Сбербанк и ВТБ. Об этом корреспонденту URA.RU на призывном пункте рассказал военком Пермского края Александр Коковин. «В Москве в банках вопрос по предоставлению кредитных каникул решен. В регионы эти указания спускаются не так быстро. Тем не менее, я лично общался с руководителями Сбербанка и ВТБ, они уже готовы оформлять кредитные каникулы мобилизованным пермякам», — сообщил Коковин. Близкий родственник мобилизованного должен прийти в военкомат, получить справку о том, что он был призван и убыл по месту службы. Этот документ необходимо предоставить банку, в котором открыт кредит. После чего будут предоставлены кредитные каникулы. В случае смерти призывника кредит будет полностью закрыт. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Министр территориальной безопасности Виктор Батмазов сообщил, что все жители Пермского края, подлежащие мобилизации, оповещены об этом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...