Мобилизованным пермякам предоставят кредитные каникулы

Пермякам, отправившимся на фронт, будут предоставлены кредитные каникулы. В Перми эту информацию подтвердили два банка — Сбербанк и ВТБ. Об этом корреспонденту URA.RU на призывном пункте рассказал военком Пермского края Александр Коковин.
«В Москве в банках вопрос по предоставлению кредитных каникул решен. В регионы эти указания спускаются не так быстро. Тем не менее, я лично общался с руководителями Сбербанка и ВТБ, они уже готовы оформлять кредитные каникулы мобилизованным пермякам», — сообщил Коковин.
Близкий родственник мобилизованного должен прийти в военкомат, получить справку о том, что он был призван и убыл по месту службы. Этот документ необходимо предоставить банку, в котором открыт кредит. После чего будут предоставлены кредитные каникулы. В случае смерти призывника кредит будет полностью закрыт.
Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Министр территориальной безопасности Виктор Батмазов сообщил, что все жители Пермского края, подлежащие мобилизации, оповещены об этом.
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