04 октября 2022

Махонин отчитался об отправке всех резервистов из Пермского края

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Дмитрий Махонин (справа) заявил, что Прикамье на 100% выполнило план по отправке мобилизованных Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Пермский край полностью выполнил план по мобилизации резервистов и их отправке в учебные центры. Об этом в ходе заседания краевого правительства заявил губернатор края Дмитрий Махонин. Трансляция заседания ведется на странице «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

«По данным военкоматов оповещено и отправлено в учебные центры 100% резервистов, которые планировались к призыву в первом этапе», — отметил Махонин. О том, что Прикамье полностью выполнило поставленный план по мобилизации, URA.RU сообщал источник одного из силовых ведомств. При этом в военкоматах пока не приостанавливали выдачу повесток.

О проведении в России частичной мобилизации 21 сентября объявил президент Владимир Путин. В Минобороны заявляли о необходимости призвать порядка 300 тысяч резервистов. URA.RU подробно рассказывало о том, как проходила отправка резервистов из Пермского края в учебные центры, расположенные в Елани (Свердловская область) и Тюмени.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Перми - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Пермский край полностью выполнил план по мобилизации резервистов и их отправке в учебные центры. Об этом в ходе заседания краевого правительства заявил губернатор края Дмитрий Махонин. Трансляция заседания ведется на странице «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «По данным военкоматов оповещено и отправлено в учебные центры 100% резервистов, которые планировались к призыву в первом этапе», — отметил Махонин. О том, что Прикамье полностью выполнило поставленный план по мобилизации, URA.RU сообщал источник одного из силовых ведомств. При этом в военкоматах пока не приостанавливали выдачу повесток. О проведении в России частичной мобилизации 21 сентября объявил президент Владимир Путин. В Минобороны заявляли о необходимости призвать порядка 300 тысяч резервистов. URA.RU подробно рассказывало о том, как проходила отправка резервистов из Пермского края в учебные центры, расположенные в Елани (Свердловская область) и Тюмени.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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