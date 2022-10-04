Махонин отчитался об отправке всех резервистов из Пермского края

05 октября 2022 в 16:29 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин (справа) заявил, что Прикамье на 100% выполнило план по отправке мобилизованных Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Пермский край полностью выполнил план по мобилизации резервистов и их отправке в учебные центры. Об этом в ходе заседания краевого правительства заявил губернатор края Дмитрий Махонин. Трансляция заседания ведется на странице «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «По данным военкоматов оповещено и отправлено в учебные центры 100% резервистов, которые планировались к призыву в первом этапе», — отметил Махонин. О том, что Прикамье полностью выполнило поставленный план по мобилизации, URA.RU сообщал источник одного из силовых ведомств. При этом в военкоматах пока не приостанавливали выдачу повесток. О проведении в России частичной мобилизации 21 сентября объявил президент Владимир Путин. В Минобороны заявляли о необходимости призвать порядка 300 тысяч резервистов. URA.RU подробно рассказывало о том, как проходила отправка резервистов из Пермского края в учебные центры, расположенные в Елани (Свердловская область) и Тюмени.

Пермский край полностью выполнил план по мобилизации резервистов и их отправке в учебные центры. Об этом в ходе заседания краевого правительства заявил губернатор края Дмитрий Махонин. Трансляция заседания ведется на странице «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «По данным военкоматов оповещено и отправлено в учебные центры 100% резервистов, которые планировались к призыву в первом этапе», — отметил Махонин. О том, что Прикамье полностью выполнило поставленный план по мобилизации, URA.RU сообщал источник одного из силовых ведомств. При этом в военкоматах пока не приостанавливали выдачу повесток. О проведении в России частичной мобилизации 21 сентября объявил президент Владимир Путин. В Минобороны заявляли о необходимости призвать порядка 300 тысяч резервистов. URA.RU подробно рассказывало о том, как проходила отправка резервистов из Пермского края в учебные центры, расположенные в Елани (Свердловская область) и Тюмени.