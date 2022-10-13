Задержанный террорист рассказал, как Украина избавляется от своих исполнителей. Видео

Задержанный террорист: Киев ликвидирует своих исполнителей, отказывающихся подрывать мирных жителей

13 октября 2022 в 23:07 Размер текста - 17 +

ГУР Украины заставляло мужчин проводит теракты против мирных граждан Мелитополя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главное управление разведки Украины (ГУР) ликвидирует исполнителей, проводящих теракты против мирных граждан Мелитополя, когда те становятся не нужны. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из террористов, которому удалось выжить. «Когда они [ГУР] выходили на связь, то неоднократно угрожали расстрелом за невыполненную работу, неоднократно намекали, что у меня беременная жена, что надо подумать об этом. <…> Я должен был передать мину с поражающими элементами на пульте управления и подложить человеку, но я ее спрятал в малозаметном месте. После этого был разговор с куратором, он сказал, что в срочном порядке нужно забрать небольшую упаковку, подержать ночь у себя и переложить в другое место. Мы ее забрали, унесли к себе в квартиру, оставили ее и ушли в другую комнату. Около полуночи она взорвалась», — рассказал он. Два молодых человека были завербованы ГУР Украины еще летом. При вербовке «кураторы» будущих террористов не гнушались никакими средствами. В ход шло все, от обещаний «больших» денег до откровенных угроз и запугиваний как самих исполнителей, так и членов их семей. По словам одного из мужчин, сначала им говорили, что они будут лишь «доставщиками» СВУ от точки до точки. Но очень быстро планы изменились, и от молодых людей стали требовать непосредственно исполнений подрывов. Так, им поручалось подрывать исключительно гражданских людей и мирные объекты в Мелитополе. Один из молодых людей получил «заказ», в котором «объектом» выступала средняя школа. После этого террористы поняли, в какую историю они ввязались и чем это может для них закончиться. «Исполнители» стали искать разные предлоги, уклоняясь от «заказов». Именно тогда ГУР решило избавиться от ставших ненужными людей и подготовило взрыв в их квартире. Оба молодых человека получили контузии и множественные осколочные ранения и теперь дают признательные показания в ГУВД Запорожской области.

Главное управление разведки Украины (ГУР) ликвидирует исполнителей, проводящих теракты против мирных граждан Мелитополя, когда те становятся не нужны. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из террористов, которому удалось выжить. «Когда они [ГУР] выходили на связь, то неоднократно угрожали расстрелом за невыполненную работу, неоднократно намекали, что у меня беременная жена, что надо подумать об этом. <…> Я должен был передать мину с поражающими элементами на пульте управления и подложить человеку, но я ее спрятал в малозаметном месте. После этого был разговор с куратором, он сказал, что в срочном порядке нужно забрать небольшую упаковку, подержать ночь у себя и переложить в другое место. Мы ее забрали, унесли к себе в квартиру, оставили ее и ушли в другую комнату. Около полуночи она взорвалась», — рассказал он. Два молодых человека были завербованы ГУР Украины еще летом. При вербовке «кураторы» будущих террористов не гнушались никакими средствами. В ход шло все, от обещаний «больших» денег до откровенных угроз и запугиваний как самих исполнителей, так и членов их семей. По словам одного из мужчин, сначала им говорили, что они будут лишь «доставщиками» СВУ от точки до точки. Но очень быстро планы изменились, и от молодых людей стали требовать непосредственно исполнений подрывов. Так, им поручалось подрывать исключительно гражданских людей и мирные объекты в Мелитополе. Один из молодых людей получил «заказ», в котором «объектом» выступала средняя школа. После этого террористы поняли, в какую историю они ввязались и чем это может для них закончиться. «Исполнители» стали искать разные предлоги, уклоняясь от «заказов». Именно тогда ГУР решило избавиться от ставших ненужными людей и подготовило взрыв в их квартире. Оба молодых человека получили контузии и множественные осколочные ранения и теперь дают признательные показания в ГУВД Запорожской области.