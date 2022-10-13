Президент США Джо Байден сообщил, что Белый дом намерен «переговорить» с Саудовской Аравией. Он намерен обсудить с Эр-Риядом решение стран ОПЕК+ сократить добычу нефти.
«Мы в скором времени переговорим с вами», — сказал президент США журналистам из пула Белого дома. Так он ответил на вопрос, в чем состоит его послание Саудовской Аравии на фоне решения снизить нефтедобычу, передает РИА «Новости».
Ранее страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти. Странами-участницами организации было согласовано сокращение добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что страны ОПЕК+ солидарны с Россией из-за такого решения. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, данное решение привело к тому, что Америка теряет самообладание.
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Президент США Джо Байден сообщил, что Белый дом намерен «переговорить» с Саудовской Аравией. Он намерен обсудить с Эр-Риядом решение стран ОПЕК+ сократить добычу нефти. «Мы в скором времени переговорим с вами», — сказал президент США журналистам из пула Белого дома. Так он ответил на вопрос, в чем состоит его послание Саудовской Аравии на фоне решения снизить нефтедобычу, передает РИА «Новости». Ранее страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти. Странами-участницами организации было согласовано сокращение добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что страны ОПЕК+ солидарны с Россией из-за такого решения. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, данное решение привело к тому, что Америка теряет самообладание.